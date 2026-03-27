Ya está a la venta la Lotería Nacional de la AECC en Córdoba

El próximo 11 de abril de 2026 se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Lotería Nacional, un evento solidario que se organiza anualmente desde 1989 con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica y los programas de apoyo a pacientes y familias que impulsa la asociación.

Este sorteo, uno de los más destacados del calendario de Loterías y Apuestas del Estado, repartirá en su edición de 2026 un total de 105 millones de euros, incluyendo un primer premio de 1.500.000 euros por serie, además de otros premios importantes y miles de premios menores.

Financiar investigación frente al cáncer

Los beneficios obtenidos permitirán a la Asociación Española Contra el Cáncer seguir financiando proyectos de investigación y acciones de acompañamiento y prevención en toda España, reforzando su papel como una de las organizaciones que más invierte en investigación contra el cáncer en el país.

Los décimos para participar ya están disponibles en cualquier Administración de Loterías y también en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, situada en la calle Miguel Benzo, 6.