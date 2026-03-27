Urbanismo reactiva con los vecinos la instalación de placas solares en el casco de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha reactivado las conversaciones con los vecinos del casco histórico de Córdoba para la instalación de placas solares en sus viviendas. El consejo de distrito Centro y siete asociaciones de vecinos y ecologistas se reunieron este viernes para abordar esta regulación que de momento está muy restringida por el Plan Especial del Casco Histórico de Córdoba (PECH). Hace un año que Urbanismo dijo que iniciaba el procedimiento para el cambio urbanístico que ampliará la posibilidad de instalar placas en el casco, si bien durante este tiempo poco o nada ha trascendido de estos trabajos.

Tal y como estaba previsto, el encuentro de hoy ha servido a los vecinos para conocer el contenido del texto, el procedimiento de aprobación y los posibles plazos de la entrada en vigor de las nuevas medidas, si bien esperarán unos días para analizarlo todo de manera colectiva antes de hacer una valoración al respecto. Guillermo Contreras, que ha hecho las veces de portavoz vecinal, ha indicado también que por "lealtad institucional" prefieren no desvelar el contenido de la propuesta que les ha facilitado Urbanismo, aunque ha dicho que es similar a la de hace un año.

Zonificación para la colocación de placas solares. / Ramón Azañón

Urbanismo espera ahora que los vecinos hagan aportaciones a este documento antes de iniciar el procedimiento para modificar el PECH, algo que les llevará a consultar a la Junta de Andalucía antes de que lo apruebe el Pleno de Córdoba. "Nuestros cálculos es que todo eso no se culmine hasta finales de este año", estima Contreras.

Aportaciones vecinales

Las asociaciones y el consejo de distrito Centro, que encabeza Juan José Giner, han quedado en hacer aportaciones al documento antes del 13 de abril. Este periódico ha tratado sin éxito de recabar la opinión de los responsables de Urbanismo, si bien parece que la administración autonómica también conoce ya el contenido de la modificación propuesta por el Ayuntamiento de Córdoba, lo que podría agilizar los trámites en ese sentido.

Las organizaciones vecinales han vuelto a recordar que la normativa estatal avanza en la línea de favorecer el autoconsumo y este tipo de instalaciones, con medidas como bonificaciones fiscales de hasta el 95% en determinados supuestos.