Córdoba encara una jornada de fuerte contraste entre los sucesos, la fe y el deporte: la Policía ha confirmado que el cadáver hallado en Torre de la Barca es el del cordobés desaparecido hace un mes, mientras la ciudad se vuelca en un Viernes de Dolores multitudinario en Capuchinos y el Córdoba CF busca cortar ante el Mirandés una racha de seis derrotas consecutivas. Tres pulsos muy distintos que marcan hoy la actualidad local y el ánimo de la ciudad.

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