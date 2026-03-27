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La actualidad del Viernes de Dolores

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La confirmación de la identidad del cadáver hallado en Torre de la Barca; el Viernes de Dolores en Capuchinos y el directo del Córdoba CF ante el Mirandés

Celebración del gol del Córdoba CF ante el Mirandés, este viernes.

Celebración del gol del Córdoba CF ante el Mirandés, este viernes. / A. J. González

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Córdoba encara una jornada de fuerte contraste entre los sucesos, la fe y el deporte: la Policía ha confirmado que el cadáver hallado en Torre de la Barca es el del cordobés desaparecido hace un mes, mientras la ciudad se vuelca en un Viernes de Dolores multitudinario en Capuchinos y el Córdoba CF busca cortar ante el Mirandés una racha de seis derrotas consecutivas. Tres pulsos muy distintos que marcan hoy la actualidad local y el ánimo de la ciudad.

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