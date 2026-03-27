La actualidad del Viernes de Dolores
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La confirmación de la identidad del cadáver hallado en Torre de la Barca; el Viernes de Dolores en Capuchinos y el directo del Córdoba CF ante el Mirandés
Córdoba encara una jornada de fuerte contraste entre los sucesos, la fe y el deporte: la Policía ha confirmado que el cadáver hallado en Torre de la Barca es el del cordobés desaparecido hace un mes, mientras la ciudad se vuelca en un Viernes de Dolores multitudinario en Capuchinos y el Córdoba CF busca cortar ante el Mirandés una racha de seis derrotas consecutivas. Tres pulsos muy distintos que marcan hoy la actualidad local y el ánimo de la ciudad.
- SUCESOS | La Policía confirma que el cadáver hallado en Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes
- COFRADÍAS | Capuchinos se convierte en epicentro del Viernes de Dolores con colas para ver a la Señora de Córdoba
- EN DIRECTO | El Córdoba CF recibe al Mirandés con la urgencia de romper su racha de seis derrotas consecutivas
Además, destacamos estas otras noticias:
Cofradías
Córdoba ciudad
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Provincia
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- La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de ayudas económicas para bandas de música de toda la provincia
- Palma del Río inicia los trámites para unirse al Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba
Andalucía
- La Junta continúa con fallos en el sistema: recupera las nóminas de funcionarios pero siguen bloqueados pagos de multas e impuestos
Internacional
España
- La jueza de Adamuz acepta a Vox y otras acusaciones habituales en casos contra el Gobierno si pagan 3.000 euros de fianza
Economía
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- El cadáver hallado en el entorno de la Torre de la Barca podría ser el del cordobés desaparecido hace un mes
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