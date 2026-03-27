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La actualidad del viernes 27 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La agenda del Viernes de Dolores, la caída en la construcción de VPO y el análisis del impacto del cambio de hora en la salud protagonizan nuestros titulares para arrancar este viernes 27 de marzo

Viernes de Dolores en Córdoba

Viernes de Dolores en Córdoba / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Viernes de Dolores marcará el pulso de la ciudad con vía crucis, besamanos y besapiés repartidos por toda Córdoba. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 27 de marzo, en el que también analizamos el notable descenso en la construcción de vivienda protegida, con apenas 180 VPO al año frente a las casi 1.000 de hace dos décadas, y recogemos el estudio de investigadores del Imibic sobre cómo afecta a la salud el cambio de hora previsto para este domingo.

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