La actualidad del viernes 27 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La agenda del Viernes de Dolores, la caída en la construcción de VPO y el análisis del impacto del cambio de hora en la salud protagonizan nuestros titulares para arrancar este viernes 27 de marzo
El Viernes de Dolores marcará el pulso de la ciudad con vía crucis, besamanos y besapiés repartidos por toda Córdoba. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 27 de marzo, en el que también analizamos el notable descenso en la construcción de vivienda protegida, con apenas 180 VPO al año frente a las casi 1.000 de hace dos décadas, y recogemos el estudio de investigadores del Imibic sobre cómo afecta a la salud el cambio de hora previsto para este domingo.
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año
- Córdoba construye una media de 180 VPO al año frente a las casi 1.000 de hace dos décadas
- Investigadores del Imibic analizan cómo afecta a la salud el cambio de hora de este domingo
Además, también destacamos:
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Provincia
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Cultura
Deportes
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