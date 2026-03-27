El Viernes de Dolores marcará el pulso de la ciudad con vía crucis, besamanos y besapiés repartidos por toda Córdoba. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 27 de marzo, en el que también analizamos el notable descenso en la construcción de vivienda protegida, con apenas 180 VPO al año frente a las casi 1.000 de hace dos décadas, y recogemos el estudio de investigadores del Imibic sobre cómo afecta a la salud el cambio de hora previsto para este domingo.

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