Red ferroviaria
Renfe restablece los trenes Avant con Málaga a partir de abril, pero el tramo desde Antequera seguirá siendo en autobús
Los trenes Avant entre Málaga y Antequera Santa Ana seguirán funcionando con transporte alternativo por carretera, mientras que los servicios Granada-Málaga continúan suspendidos por el corte de la vía
EFE
Renfe ha anunciado que restablecerá la totalidad de la programación Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y Sevilla-Córdoba-Granada a partir del miércoles 1 de abril gracias a la autorización de Adif para sacar material rodante de la BMI de Los Prados de manera gradual en condiciones de seguridad.
Desde el próximo miércoles, 1 de abril, se restablecen tres servicios diarios que quedaron suprimidos con motivo de las afectaciones en la infraestructura por las condiciones meteorológicas adversas, ha informado Renfe en un comunicado.
Desde Antequera, en autobús
Todos los servicios Avant mantienen el servicio alternativo de transporte por carretera en el trayecto entre Málaga y Antequera Santa Ana, con el que Renfe garantiza la movilidad de los viajeros en esta relación.
Los servicios Avant Granada-Málaga continúan sin circular debido al corte de la vía derivado de la caída del muro de contención.
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