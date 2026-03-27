La Policía confirma que el cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes

La Policía Nacional de Córdoba ha confirmado que el cadáver hallado este martes en el entorno de Torre de la Barca, junto a la desembocadura del arroyo de las Coronadas, corresponde a Juan V. E., el cordobés de 58 años desaparecido desde el pasado 28 de febrero. La identificación se ha producido tras las gestiones y comprobaciones realizadas por los investigadores, que ya desde el primer momento —tal y como avanzó este periódico ayer— apuntaban a esa posibilidad.

El cuerpo fue localizado el martes 24 de marzo, en torno a las 14.00 horas, por un viandante en una zona alejada del núcleo urbano y con escasa actividad. El hallazgo se comunicó inicialmente a la Guardia Civil, que desplazó una patrulla al lugar. Tras comprobar que el punto se encontraba dentro de la demarcación de la Policía Nacional, dio aviso a este cuerpo y permaneció custodiando la zona hasta su llegada.

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca / Manuel Murillo

Posteriormente, acudieron bomberos para rescatar el cadáver y ponerlo a disposición de la Policía Judicial y del forense, responsables de las diligencias, en un operativo en el que también participaron efectivos de Policía Local.

Análisis e investigación abierta

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indicaba que podría llevar fallecido varios días. Tras la autopsia, los primeros indicios señalaban que no presentaba signos de violencia, mientras que la investigación se centraba también en reconstruir las circunstancias para determinar cómo llegó el cadáver hasta ese enclave. Las primeras investigaciones apuntaban a que podría ser este varón la víctima y, tras la realización de las pruebas dactilares correspondientes y cotejarlas con la base de datos, se ha confirmado su identidad.

Cartel del desaparecido. / CÓRDOBA

La investigación avanza para determinar cómo llegó el cadáver a esta zona, el día de su fallecimiento, aun sin esclarecer, y cómo perdió la vida, sobre lo que todavía no hay novedades.

Juan V. E. era un cordobés de 58 años, de 1,70 metros de estatura, complexión delgada, pelo negro y ojos marrones, y se desplazaba habitualmente en bicicleta, según la descripción difundida por la asociación SOS Desaparecidos. Su familia denunció la desaparición el 2 de marzo, tras no poder localizarlo desde el día 28. Desde entonces, la Policía había mantenido activos distintos dispositivos de búsqueda en la ciudad.