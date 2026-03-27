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Consejos de salud

Perder el miedo a consultar

Consejo de María Victoria Cabrera, médica en Fundación Hogar Renacer

María Victoria Cabrera, médica en Fundación Hogar Renacer.

María Victoria Cabrera, médica en Fundación Hogar Renacer. / Fundación Hogar Renacer

DC Digital

¿Qué es?

En la consulta de un médico especializado en trastornos adictivos es frecuente encontrar pacientes y familiares que acuden con nerviosismo, culpabilidad y desinformación tras haber retrasado la búsqueda de ayuda. Enfrentarse a un problema de salud resulta complejo, pero recibir un diagnóstico profesional y una explicación adecuada facilita la toma de decisiones y la planificación de un tratamiento eficaz. La actitud empática y comprensiva del profesional es clave para establecer una relación terapéutica adecuada.

Las valoraciones clínicas permiten al paciente reflexionar sobre su situación y su futuro.

Las valoraciones clínicas permiten al paciente reflexionar sobre su situación y su futuro. / Fundación Hogar Renacer

Consecuencias

Cuando se retrasa la consulta, aumentan la incertidumbre y el malestar emocional. Resolver dudas, motivar al inicio del tratamiento y acompañar durante el proceso son aspectos fundamentales. Consultar no implica ninguna obligación, pero escuchar una opinión experta puede mejorar la percepción del problema y favorecer el cambio. Aunque no siempre se obtienen resultados inmediatos, las valoraciones clínicas permiten al paciente reflexionar sobre su situación y su futuro.

Un tratamiento individualizado y multidisciplinar resulta esencial.

Un tratamiento individualizado y multidisciplinar resulta esencial. / Fundación Hogar Renacer

Pautas

Es esencial que el paciente acuda voluntariamente, ya que facilita la comunicación terapéutica. Trabajar con la familia ayuda a comprender la complejidad del problema. La recogida de datos médicos, antecedentes y contexto personal permite diseñar intervenciones específicas. Un tratamiento individualizado y multidisciplinar resulta esencial, favoreciendo la normalización y el acceso a ayuda profesional.

La actitud empática y comprensiva del profesional es clave.

La actitud empática y comprensiva del profesional es clave. / Fundación Hogar Renacer

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