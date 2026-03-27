El obispo de Córdoba, ante su primer Viernes de Dolores: "Hubo momentos en que casi se me cortaba la voz"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido este viernes la función principal de la Hermandad de los Dolores en la iglesia de San Jacinto. Ha sido el primer Viernes de Dolores para Fernández como obispo de Córdoba, y se ha estrado en un día luminoso donde las colas han sido protagonistas para ver a la Señora de Córdoba.

Tras la eucaristía, Fernández reconocía a los medios de comunicación que ha vivido este primer Viernes de Dolores "con mucha intensidad", tanto que, ha reconocido, "hubo momentos en que casi se me cortaba la voz". La razón, ha dicho el obispo, ver a la gente "tan metida en el momento y luego contemplando a María, a la Virgen, a la Señora de Córdoba".

Colas en Capuchinos para ver a la Virgen de los Dolores. / A. J. GONZÁLEZ

Un mensaje de llamamiento a la paz

"La verdad es que ha sido muy emocionante", ha reconocido el prelado, que en su mensaje de inicio de la Semana Santa en Córdoba ha leído un pasaje de la carta a los Efesios. "Revestíos con las armas de Dios", ha señalado el obispo, para recordar que algunas armas que se utilizaron en el proceso de la muerte y pasión de Cristo. Una espada que Pedro utilizó para cortarle la oreja a un criado, el látigo que usaron para flagelar a Jesús, los clavos con los que le clavaron y la lanza con la que le hirieron en el costado.

"Todas esas armas están ahora en museos, no se utilizan, pero se han sustituido por otras como son los misiles", ha traído al presente Fernández, que ha lanzado un mensaje pidiendo compromiso por la paz porque por el camino de la guerra "no vamos a ninguna parte". Con ello, en el Viernes de Dolores, el obispo de Córdoba ha pedido que "Dios nos ayude para crear las condiciones de paz y entendimiento desde el perdón y la comprensión, que son las armas con las que realmente Dios nos ayuda a revestirnos".