La moda cordobesa pisa fuerte en Madrid: Julia Gona y Joaquín Serra presentan sus colecciones en un desfile exclusivo

La moda cordobesa gana espacio y visibilidad en uno de los escaparates más exigentes del país. Los diseñadores de Córdoba Julia Gona, creadora de la firma Gona, y Joaquín Serra, al frente de su marca homónima, han llevado su creatividad hasta la capital de España con un desfile exclusivo en Archivo J Studio en Madrid, el espacio fundado por estos creadores, situado en el número 95 de la calle Claudio Coello, en el madrileño barrio de Salamanca.

El evento reunió el pasado jueves, 26 de marzo, a cerca de 70 invitados y sirvió para confirmar que la moda con sello cordobés no solo tiene voz propia, sino que también pisa fuerte en Madrid. La cita se enmarca además en el calendario oficioso de la semana de la moda de la ciudad, lo que refuerza la proyección de este showroom y de sus creadores.

Durante el desfile, Julia Gona presentó Garden, una colección definida por su "frescura, su carácter expresivo y una inspiración vinculada al universo infantil", según informa la organización del desfile en una nota de prensa. La propuesta destacó por sus colores vibrantes y sus siluetas dinámicas.

Por su parte, Joaquín Serra dio a conocer Aurora Eterna, una colección "más introspectiva que explora las luces y sombras de la vida".

Archivo J Studio es un espacio fundado por los creadores cordobeses. / CÓRDOBA

Respaldo institucional y vínculo con Córdoba

La conexión con Córdoba estuvo presente durante toda la velada. El evento contó con la asistencia de Félix Romero, presidente de Iprodeco y vicepresidente de la Diputación de Córdoba, una presencia institucional que refuerza el vínculo de los fundadores con su tierra de origen.

Ese nexo también se reflejó en la participación de patrocinadores cordobeses como La Ramita, firma especializada en vinos, quesos y embutidos que formó parte del catering, y Córdoba Hub Innovation, entidad centrada en el impulso del tejido empresarial y comercial.

Noticias relacionadas

Con esta presentación, Archivo J Studio refuerza su apuesta por convertirse en un punto de encuentro clave para la moda de autor, combinando talento emergente, proyección nacional e internacional y una experiencia estética cuidada. Para Córdoba, esta irrupción en Madrid supone además mucho más que un desfile: es la confirmación de que su creatividad, su identidad y su industria también encuentran hueco en los grandes escaparates de la moda española.