Jesús Aguirre, sobre la Semana Santa de Córdoba: "Van a salir todas las hermandades, hasta Ánimas va a salir"

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha acudido este viernes fiel a su cita en la plaza de Capuchinos de Córdoba. La razón, el Viernes de Dolores, uno de esos días que en Córdoba se viven de una manera especial y que suponen el pistoletazo de salida para la Semana Santa. Una Semana Santa donde, ha avanzado Aguirre, "van a salir todas las hermandades, hasta Ánimas va a salir", en cómica alusión a esa cautela que caracteriza a la cofradía de San Lorenzo.

Con unas previsiones climatológicas inmejorables, todo apunta a que Córdoba podría vivir una Semana Santa de pleno (aunque tampoco hay que decirlo muy alto, por si se gafa y porque el tiempo, a veces, da sorpresas). Sobre estos días de Pasión, Aguirre ha deseado "que todos disfrutemos de esta semana, una semana de pasión, una semana de recogimiento, una semana de familia, una semana de amigos" que además apunta a "ser muy luminosa, como ella sola".

La Virgen de los Dolores, en su altar de San Jacinto. / A. J. GONZÁLEZ

"Siempre acabaré con mi nieto viendo las hermandades procesionando en Córdoba"

En cuanto al Viernes de Dolores, que ha congregado a representantes de todas las administraciones, el presidente del Parlamento ha señalado que supone "el acto solemne" con el que empieza la Semana Santa en Córdoba. "Nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras creencias se ven reflejadas en toda la Semana Santa", ha valorado Aguirre, quien ha adelantado que estará en otras ciudades, como en Sevilla o en Málaga, pero que también ha confesado que "siempre acabaré con mi nieto viendo las hermandades procesionando en Córdoba".