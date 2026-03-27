Investigadores del Imibic analizan cómo afecta a la salud el cambio de hora de este domingo

Si alguien esperaba comenzar esta Semana Santa durmiendo algo más por ser festivo lo tiene complicado. Al menos, este próximo Domingo de Ramos. Y es que este año se da la coincidencia de que durante la madrugada de este domingo 29 de marzo se perderá una hora de sueño.

Así, los relojes cuando lleguen las 2 pasarán a marcar las 3, con motivo de la implantación del horario de primavera-verano. Este cambio horario de primavera-verano viene acompañado como siempre del mismo debate que la modificación horaria de otoño-invierno, si puede afectar en mayor o menor medida a la salud de las personas. Luna López, biotecnóloga del grupo de investigación Cuidados enfermeros integrales del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), que coordina el profesor de Enfermería de la Universidad de Córdoba Pablo Jesús López Soto, indica que en este grupo de investigación se llevan desarrollando desde hace unos años varias líneas de trabajo sobre ritmos circadianos y sueño.

«Los seres humanos somos entes biológicos sometidos a un ritmo circadiano, mediado por diversas hormonas cuya secreción está influida por la exposición a la luz, como son la melatonina (producida en la oscuridad y que induce al sueño) y el cortisol (liberado al amanecer para promover el estado de alerta)» detalla.

La biotecnóloga del Imibic Luna López. / A.J. GONZÁLEZ

Ritmo circadiano y reloj biológico

El ritmo circadiano o reloj biológico constituye un ciclo natural de 24 horas en el que se producen cambios físicos, mentales y conductuales en el organismo, y que responden, principalmente, a señales luminosas captadas por la retina y transmitidas al hipotálamo, influyendo a su vez en los ciclos biológicos.

El cambio de hora causa algunos efectos porque supone una alteración del ritmo circadiano. Esta investigadora sostiene que estos ritmos circadianos son como relojes centrales modulados por factores ambientales, de forma que el reloj central (que está en el hipotálamo, en el cerebro) regula los otros relojes periféricos que se encuentran en los órganos y tejidos. Por este motivo, cuando se desincroniza este reloj central por la luz, ruido constante u otros motivos existe un mayor riesgo de alteración metabólica, de incidencia de cáncer o enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando esta desincronización se mantiene de forma crónica en el tiempo, recalca Luna López.

De hecho, investigaciones previas del grupo del Imibic al que pertenece Luna López han observado un ligero aumento de eventos cardiovasculares en la población después del cambio de hora, resalta.

Consecuencias en la población

«Aunque se cambie la hora, al principio nuestro organismo sigue funcionando como antes de dicha modificación, por lo que se desajusta. Por eso, muchas personas, tras la modificación horaria, experimentan una calidad del sueño más deficitaria, dificultad de concentración, cansancio y peor estado de ánimo», expone esta biotecnóloga.

Tras el cambio horario, durante unos días habrás personas que se sientan más cansadas. / CÓRDOBA

Esta investigadora del Imibic incide en que «el tiempo que se necesita para que nuestro ritmo circadiano se vuelva a ajustar tras el cambio de hora puede variar entre las personas, aunque generalmente oscila entre unos días y una semana. Pero, para intentar que el desajuste sea el menor posible, lo recomendable es mantener unos horarios regulares de sueño, una alimentación sana y equilibrada, no cenar demasiado tarde ni de forma copiosa, favorecer la exposición a la luz natural durante el día y a la oscuridad cuando llega la noche».

Recuerda a su vez que «siempre hay que procurar estimular la producción de melatonina por la noche, cuando no hay luz natural, ya que ayuda a que descansemos. Sin embargo, si cuando debería generarse melatonina por la noche y madrugada estamos expuestos a la luz artificial por trabajo o por pantallas (móviles u otros dispositivos electrónicos) la luz inhibe esta producción de melatonina y frena el descanso».

En la madrugada del Domingo de Ramos, cuando sean las 2 habrá que poner las 3 y se perderá una hora de sueño. / CÓRDOBA

Turnos laborales nocturnos

López remarca que los trabajadores a turnos, especialmente quienes realizan jornadas nocturnas, presentan con mayor frecuencia trastornos del sueño, fatiga y un mayor riesgo de problemas cardiovasculares y de salud mental.

En este ámbito, juega también un papel muy importante, defiende Luna López, la crononutrición, que es la rama de la ciencia que estudia cómo los horarios de ingesta de alimentos influyen en el metabolismo y en el reloj biológico. «No deberíamos cenar muy tarde porque por la noche la digestión se ralentiza. Además, se recomienda mantener horarios regulares de ingestia», hace hincapié.

Tesis doctoral cordobesa

Luna López se encuentra en estos momentos realizando su tesis doctoral sobre cómo pueden afectar al descanso y sueño de los pacientes el exceso de luz y de ruidos (derivados sobre todo por los equipos que prestan asistencia a estos enfermos) en un ámbito asistencial como es el de una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Uci pediátrica del hospital Reina Sofía. / AJ González

Concretamente, López está estudiando una muestra de pacientes de una UCI pediátrica y, aunque aún le queda todavía por delante trabajo, los primeros resultados sugieren que los pacientes menores de 2 años podrían mostrar una respuesta algo más sensible a algunas alteraciones ambientales de la UCI.

Para obtener estas primeras conclusiones, se obtuvieron muestras de sangre y orina de los pacientes y también se instalaron medidores de luz y sonido en las habitaciones de los pacientes, así como un sistema que permite registrar datos de los patrones de vigilia-sueño de estos pequeños ingresados en una UCI pediátrica.