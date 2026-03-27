Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 27 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Concierto
‘Anda jaleo’
La Fundación Caja Rural del Sur invita a un concierto con Ana María Moya y el Quinteto de Metales. La recaudación de este concierto será a beneficio de Acojer. Entrada libre con coste de 5€. Aforo limitado.
CÓRDOBA. C. C. José Luis García Palacios.
Radio, 1.
20.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00 horas), a cargo de Pura Mayorgas y Pilar Nicolás, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte.
Varias.
17.30 y 18.00 horas.
Música
Concierto con albúm debut ‘La Mitad’
La banda de post-rock Miniño presenta su álbum debut, La mitad, en seis conciertos dentro del ciclo Girando por Salas #GPS16. El precio de la entrada es de 8€.
CÓRDOBA. Sala Ambigú Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
21.30 horas.
Teatro
Adaptación de ‘El día del Watusi’
Esta propuesta escénica, dirigida por Iván Morales, adapta la trepidante novela de Francisco Casavella para ofrecer una fiesta con música en directo que recorre la Barcelona de los últimos treinta años del siglo XX. Se presenta como un retrato rítmico y místico de la Transición española desde la perspectiva de quienes fueron excluidos del relato oficial.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Avda. Gran Capitán.
20.00 horas.
Gira ‘Salvation’
Concierto ‘Arizona baby’
Salvation es una gira para los amantes del rock con raíces, del folk bien trenzado y de la psicodelia elegante. El grupo_Arizona Baby impregnará de actitud punk a los más fans. Las puertas se abrirán a las 20.30 horas.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Avda. de Chinales, 64.
21.00 horas.
Concierto
Coral de la Fundación Miguel Castillejo
Concierto de Pasión será un espectáculo presentado por la Coral Fundación Miguel Castillejo, en la que se presentarán obras clásicas en el marco de la Semana Santa 2026. El programa incluye piezas como Crucifixus (Credo 591), Pie Jesu (Réquiem), Recordare (Réquiem), entreo otras. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Plaza de Colón.
20.00 horas.
Recital
Actuación de María José Abad y Javi Navarro
Recital flamenco con María José Abad y Javi Navarro, al toque.
CÓRDOBA. Peña Fosforito.
Ocaña, 4.
21.30 horas.
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