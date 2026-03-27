Seguridad
La Guardia Civil forma a 28 policías locales de Córdoba para prevenir la radicalización violenta
Un total de 28 agentes de la Policía Local de Córdoba participan en la actividad de la Guardia Civil, enfocada en mejorar la capacidad de respuesta y detección de riesgos
La Guardia Civil ha impartido una jornada formativa dirigida a agentes de la Policía Local de Córdoba para reforzar su preparación ante este tipo de amenazas. La actividad se ha desarrollado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba y ha estado a cargo de especialistas de este cuerpo con experiencia en la materia.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la actividad, un total de 28 agentes 28 agentes de la Policía Local de la capital han participado en la actividad, que se enmarca en el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha Contra la Radicalización Violenta (Pencrav). Durante la jornada, los policías han recibido formación específica sobre la identificación de indicadores de radicalización, así como sobre los procedimientos de actuación y los mecanismos de coordinación policial ante posibles casos.
Formación para detectar riesgos
Según ha detallado la Guardia Civil en su nota, esta iniciativa busca mejorar la actualización, la concienciación y la capacidad de respuesta de los agentes frente a fenómenos vinculados con la radicalización violenta. La jornada también pone el foco en la importancia de que los policías que trabajan más cerca de la ciudadanía dispongan de herramientas para detectar señales de alerta y actuar con rapidez, siempre dentro de los protocolos establecidos.
Este tipo de acciones forman parte de las actuaciones que la Guardia Civil desarrolla de manera continua para fortalecer la capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La colaboración con la Policía Local de Córdoba permite, además, estrechar la coordinación institucional en un ámbito especialmente sensible para la seguridad colectiva.
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