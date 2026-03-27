Concentración
Feministas y ediles de Hacemos Córdoba protestan contra la "coacción e intimidación" a mujeres que se acogen a su derecho al aborto
La Asamblea 8M de Córdoba lamenta "la coacción e intimidación que sufren las mujeres, por parte de grupos ultracatólicos" a las puertas de una clínica de la ciudad
Europa Press
La representante de la Asamblea 8M de Córdoba, Raquel Arranz, ha lamentado este viernes que integrantes de colectivos feministas, junto a ediles de Hacemos Córdoba, se hayan tenido que concentrar ante una clínica en la capital cordobesa, "tristemente, para defender un derecho que es legal, normalizado y regulado en la Ley 1/2023", que recoge "el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)", que se lleva a cabo en dicha clínica.
Según ha informado la Asamblea 8M en una nota, Arranz ha asegurado que "hay personas, también en el gobierno municipal del PP, a las que no les entra en la cabeza que esto es un derecho y que las mujeres pueden ejercerlo libremente", criticando que el Ayuntamiento "no ponga ninguna medida para evitar la coacción e intimidación que sufren las mujeres, por parte de grupos ultracatólicos", a las puertas de la misma clínica.
En este sentido, ha afirmado que "las feministas" se ven obligadas a "tener que volver a poner el cuerpo para defender nuestros derechos frente a un gobierno municipal que se dice pro vida y que por ello no va a hacer absolutamente nada".
Una moción ante el Pleno para "proteger a las mujeres"
En relación con ello, se ha referido a la moción presentada en el Pleno municipal del pasado 12 de febrero por Hacemos Córdoba, que instaba directamente al Ayuntamiento a "proteger a las mujeres frente a cualquier forma de acoso o coacción en el ejercicio de su libertad reproductiva, evitando las situaciones de acoso que se vienen repitiendo año tras año frente a las clínicas IVE en nuestra ciudad por parte de grupos ultracatólicos.
Esa moción, según ha recordado Arranz, "fue rechazada mediante una enmienda a la totalidad del PP, que sustituía las reivindicaciones del movimiento feminista", que contaba "con el respaldo de numerosas organizaciones sociales, colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad".
Desde la Asamblea 8M han subrayado que llevan años movilizándose, durante la campaña que organizaciones católicas denominan '40 días por la vida, no solo "para defender el derecho al aborto, sino también para trasladar a las mujeres que acuden a la clínica que estos grupos no representan a la ciudadanía cordobesa, y que existe un movimiento feminista que apoya el que ejerzan libremente su derecho".
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