Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 28 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Mª del Valle Martín Calderón

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Elena Matilde Marín Pérez

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La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.