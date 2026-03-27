Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 28 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Mª del Valle Martín Calderón
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Elena Matilde Marín Pérez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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