«La época de más demanda de lentillas es la Semana Santa y la primavera-verano»

¿Cuándo puso en marcha Veo Ópticas en la calle Eduardo Lucena de Córdoba?

Formé parte de la primera promoción de ópticos-optometristas que hubo en Andalucía. Trabajé primero para una cadena de ópticas, pero hace poco más de una década decidí independizarme y poner en marcha mi propio negocio.

¿Es cierto que en esta época del año, en la temporada primavera-verano, aprecian una mayor compra de lentillas?

Sí, Semana Santa y la primavera y verano es la época que suele ser de mayor demanda de lentillas. Dentro de ese aumento de peticiones, están las de personas que, como van a salir de nazarenos, costaleros o en otra función en la Semana Santa prefieren ponerse lentes de contacto a gafas para las horas que están en la procesión. Además, también en este periodo del año aumentan los eventos festivos que llevan igualmente a demandar más ponerse una lente de contacto frente a unas gafas si se puede.

En una óptica pueden ayudar a elegir la mejor gafa de sol para cada persona y uso. / CÓRDOBA

¿Qué novedades hay en el ámbito de las lentes de contacto?

Sobre lentes de contacto decir que las hay con distinta duración. Existen las de uso diario y también semanal, siendo estas segundas algo más novedoso. En la óptica hacemos pruebas a las personas para ver si les vienen bien las lentes semanales, comprobando la graduación y evaluando que, después de horas de uso de esta lente, la lágrima es compatible y que el ojo permanece oxigenado en todo momento. El éxito de los materiales actuales de las lentes es lograr que el ojo permanezca oxigenado y fresco. Acerca de las lentes, advertimos a la población de que, aunque cada persona puede comprarlas donde quiera, no es aconsejable que se adquieran lentes de contacto por internet, sin que la persona se haya realizado pruebas previas del estudio de la lágrima del párpado o del grosor de la lente para comprobar la idoneidad de lente que pueda utilizar o si existe alguna incompatibilidad para que pueda usar lentes. También siguen usándose las lentes de un mes, que son las más económicas en calidad-precio, aunque requieren de adoptar una buena higiene y de limpiarlas bien cuando dejan de usarse por la noche. Incluso existen las lentes trimestrales, aunque se han descartado las de duración anual por mayor riesgo de infección ocular si no se seguía una adecuada limpieza, habiéndose optado más por el reemplazo de menor duración.

¿A partir de qué edad se pueden usar lentes de contacto?

Lo ideal es empezar en la adolescencia como pronto, para tener ya un mayor grado de autonomía. En el caso de la miopía, además de existir las gafas y lentes de contacto graduadas para tratar de corregir ese defecto visual, hay un medicamento que es la atropina, un colirio, dirigido a niños y adolescentes, que se aplica por las noches y reduce la progresión de la miopía. Este tratamiento solo se puede utilizar si está indicado por un servicio hospitalario de Oftalmología. Además, se cuenta con el llamado método orto-k , indicado también para personas adultas. El método orto-k es una lente de contacto semirrígida que moldea la forma de la córnea. Se utiliza durante la noche, mientras el paciente duerme. En primer lugar, se gradúa a la persona y se obtiene su optometría y corrección. Es imprescindible hacer una buena topografía corneal para poder diseñar una lente que apoye en la córnea. Ese cambio en su forma y curvatura, en ningún momento crea daño corneal.

Juan Carlos Gordillo recomienda usar gafas de sol desde la primera infancia. / CÓRDOBA

Al estar ya desde la primavera la población más expuesta a la luz solar también resulta imprescindible el uso de gafas de sol. ¿Desde qué edad deberían usarse?

Las gafas de sol deben usarse desde la etapa de bebé. A nuestra óptica, como está ubicada en el centro de Córdoba, acuden muchas veces turistas extranjeros cuyos hijos usan gafas de sol desde muy pequeños. Sin embargo, en España no existe aún tanta concienciación de proteger los ojos de la luz solar desde la primera infancia. En ópticas como la nuestra disponemos de gafas con monturas de colores que resultan atractivas para los menores y que se adaptan muy bien al tamaño de las reducidas caritas de los bebés y niños pequeños. Tenemos gafas de sol con monturas que van desde los 35-40 euros a 75-90 euros, aunque lo más importante es asegurarnos que el filtro solar que lleven las lentes esté homologado. Todos los productos de óptica están durante dos años garantizados por la regulación europea y las lentes oftálmicas están garantizadas tres años con el filtro ultravioleta.

¿Qué importancia tiene el filtro solar en unas gafas de sol?

La retina siempre tiene que estar protegida de los rayos ultravioleta, sobre todo a partir de una cierta edad, porque el cristalino con el paso de los años se va envejeciendo y ya no protege como debiera frente a la luz solar. Al igual que usamos protección solar para la piel, debemos velar por una adecuada protección ocular frente al sol y no guiarnos por modas peligrosas, que difunden algunos ‘influencer’, incluso del mundo del deporte, de que no es necesario protegerse del sol. Lo idóneo es pedir al profesional de la óptica consejo sobre qué filtro solar es más idóneo según la utilización (visión nocturna, diurna, para conducir) y lugar de uso de las gafas de sol (espacios abiertos o cerrados), así como si se usan lentes de contacto o gafas graduadas o si se padecen patologías que puedan afectar a la visión, como por ejemplo la retinosis pigmentaria asociada a la diabetes, que ocasiona que quien la padece tenga la retina más sensible.