Córdoba vive un esplendoroso Viernes de Dolores con la vista puesta en la Semana Santa

En Córdoba, la Semana Santa comienza un poquito antes y lo hace en uno de los rincones más especiales de la ciudad. El lugar lleva por nombre Capuchinos y entre su empedrado cobija al Cristo de los Desagravios y Misericordia, aunque nadie de Córdoba (ni de fuera) lo llama así, sino de los Faroles. Capuchinos es uno de los epicentros cofrades de la ciudad, pues a su alrededor se aglutinan tres de las hermandades más señeras. Pero con permiso de las otras dos, hay una cofradía que vive dos viernes grandes, uno de ellos el de hoy, el Viernes de Dolores, el de Córdoba, el de su Señora. El siguiente llegará dentro de una semana, cuando la hermandad de los Dolores ponga a sus titulares en la calle.

La iglesia de San Jacinto, sede de las cofradías, abre sus puertas temprano. Desde primera hora hay un peregrinaje de devotos que quieren visitar a la Reina de la jornada, si las puertas abrieran antes, antes llegarían esos visitantes. El Viernes de Dolores es de uno de esos días especiales en Córdoba, a la altura de esas fiestas no laborales que llenan otros rincones más campestres. Pese a que hoy sí se trabaja, Capuchinos invita al descanso entre llamadas y pantallas, a 'pegarse un salto', aunque haga falta un buen rato, dependiendo de la hora, de espera en la cola que se forma a las puertas del templo.

Misa del obispo Jesús Fernández en la Iglesia de Los Dolores. / AJ González

Devoción compartida en Capuchinos

No es la única fila, pues Capuchinos, por eso de su importancia en la Semana Santa, también contempla a todos aquellos que quieren visitar a la Virgen de la Paz. Es devoción compartida, la de un Viernes de Dolores y la de un Miércoles y Viernes Santo donde dos de las imágenes marianas con más fieles de la ciudad se dan permiso para ser cabeza de cartel.

Con los Dolores ocurre que no es necesario ser cofrade para tenerle devoción. Entre quienes aguardan, buscando sombra, pegados a la pared de la residencia de mayores contigua para subir los pocos escalones de acceso a San Jacinto hay de todo. Señoras llegadas de Fátima o Cañero que no han faltado un Viernes de Dolores a esta visita desde hace más de 30 años, jubilados que se pasan las mañanas cuidando de esos nietos que aún son pequeños para ir a la guardería o jóvenes bien vestidos que se han hecho en Google Maps el itinerario perfecto para intentar acudir a los numeros vía crucis y traslados de la jornada.

Besamanos de la Virgen de la Paz. / A. J. GONZÁLEZ

Bellido: "Hoy es un día muy grande para la ciudad"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido la función principal de la hermandad de los Dolores con una misa en la iglesia de San Jacinto. A la misma han acudido, como es habitual, numerosos representantes políticos y de otros tantos colectivos, incluso por Capuchinos se ha dejado ver Alvise Pérez, de Se acabó la fiesta, con un ramo de flores y saltándose la cola para entrar el templo. Pérez no ha hablado, pero sí lo ha hecho el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha reconocido que el Viernes de Dolores es "un día muy grande para la ciudad".

Sobre la Semana Santa que está ya a la vuelta de la esquina, el alcalde ha dicho que "se presenta con buenas perspectivas de poder celebrarse en plenitud, algo que en los últimos año ha sido o muy difícil o imposible". Bellido ha destacado también el trabajo que se hará desde el Ayuntamiento de Córdoba y desde la Policía Local, en colaboración el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que la Semana Santa se celebre sin incidencias y para que "quien quiera vivirla desde la fe o quien quiera vivirla desde la devoción o simplemente desde el gusto por el arte lo pueda hacer sin ningún inconveniente".

Autoridades en la función principal de la Hermandad de los Dolores. / A. J. GONZÁLEZ

Fuentes: "Es un día grande también para la Semana Santa de la provincia"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha valorado no solo lo que supone el Viernes de Dolores para la ciudad de Córdoba, sino para toda la provincia y ha destacado "las 77 Semanas Santas diferentes" que hay aquí, en relación a los 77 pueblos que conforman el mapa cordobés. En su atención a los medios, Fuentes ha tenido un reconocimiento especial también para imagineros y tallistas, que son los que hacen que "por nosotros vaya pasando el tiempo, pero que los titulares sigan siendo los mismos". También se ha acordado el presidente de la institución provincial de las bandas de música, "jóvenes que tocan como los ángeles" y que, en muchos casos, "esperan su oportunidad para desfilar con sus titulares o con los titulares de otras cofradías".

Nieto: "Son 25 años seguidos disfrutando de este día"

Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha recordado que "son 25 años seguidos disfrutando de este día", del Viernes de Dolores. Nieto ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, señalando que "estoy seguro que la Virgen va a estar pendiente de los que han sufrido heridas graves" y añadiendo que "espero que tengan ese apoyo y ese auxilio de la Virgen de los Dolores".