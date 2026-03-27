El petróleo sigue subiendo pero los precios bajan en Córdoba en la operación salida de la Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas

La discrepancia de versiones entre Irán y Trump acerca de los contactos para llegar a un acuerdo, la prolongación de las conversaciones y la tensión en el estrecho de Ormuz, vuelven a enredar el conflicto en Oriente Próximo y a disparar el petróleo por encima de los 100 dólares, con el barril de brent marcando 108,02 dólares a primera hora de este viernes, cuatro dólares más en las últimas 24 horas.

Con la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la rebaja del IVA del combustible, el incremento del precio del petróleo apenas se percibe en los surtidores de las gasolineras de Córdoba, que además registran un leve descenso del precio de la gasolina 95 con respecto al jueves. Así, este viernes 27 de marzo se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 pasa 1,684 euros a 1,664, mientras que el diesel baja se mantiene en 1,814 euros.

Una bajada de precios que llega a las puertas de las vacaciones de la Semana Santa y se alejan de la tradicional remontada del coste del combustible al inicio de periodos de descanso.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este viernes 27 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,429 y 1,899, con una diferencia de 47 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,640 y 1,989 euros, con una diferencia de 35 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 44 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,455 euros

Ballenoil (Plaza de Colón, s/n). Precio: 1,455 euros

Plenergy (Calle Lapislázuli, 10). Precio: 1,455 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 31 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,679 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,679 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,679 euros

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 47 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Plenergy (Puente Genil). Calle La Rambla, 2. Precio: 1,429 euros.

Plenergy (Lucena). Calle Espejo, 21. Precio: 1,455 euros

F. del Moral (Rute). Avenida Blas Infante s/n. Precio: 1,469 euros

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 35 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: