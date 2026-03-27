Córdoba construye una media de 180 VPO al año frente a las casi 1.000 de hace dos décadas

Entre los años 2016 y 2025 en la provincia de Córdoba se han construido 180 viviendas de protección oficial (VPO) de media al año. Entre 2008 y 2015, esa cifra rozaba las 600, es decir, tres veces más. Es una de las conclusiones que se obtienen de la estadística publicada este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el número de calificaciones definitivas de VPO por provincias, es decir, el acto administrativo que acredita que la vivienda se ha construido. La diferencia es mayor aún si la comparativa se hace con 2008, el año que marcó un antes y un después entre el boom del sector de la construcción y la crisis inmobiliaria que vino posteriormente. En años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, en Córdoba se construían, de media, un millar de VPO anuales, cinco veces más que ahora.

La recuperación, tras las crisis económica, nunca ha terminado de llegar. La estadística del ministerio se remonta hasta el año 2008 y en la comparativa señalada, en ese periodo 2008-2015 ya se incluyen los peores años de la crisis, con ejercicios donde la construcción de este tipo de pisos era ya residual. Aun así, la media de VPO construida sigue siendo bastante más alta que la de los últimos ejercicios.

Gráfico de VPO construidas en Córdoba. / CÓRDOBA

La caída de la VPO

Córdoba pasó de construir más de mil VPO tanto públicas como privadas por año durante el boom inmobiliario a levantar menos de un centenar cuando la crisis económica empezaba a superarse. Según los datos del Ministerio de Vivienda, ya entre 2008 y 2010 hubo un descenso significativo, pasando de calificarse 954 viviendas de este tipo a poco más de 200. Para 2012 hubo cierta recuperación, superándose el millar con proyectos que derivaban de años anteriores, pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Si en 2013 fueron 600, para 2014 ya no se llegó ni a las 120.

Terrenos de la antigua prisión de Fátima, donde está previsto construir VPO. / A. J. GONZÁLEZ

Última década

Para la última década analizada, la que llega hasta 2025, se observa una escasez de VPO que no cubre la demanda de vivienda protegida. En 2016 apenas se calificaron 71 VPO, pero el descalabro llegó en 2017, cuando el dato es de una vivienda, y 2018, cuando no hubo ninguna.

El mercado empezó a remontar muy ligeramente, pero de forma bastante alejada a aquellos años de bonanza. Entre 2019 y 2022 se construyeron unas 200 VPO de media a año, aunque de nuevo, en 2023, no se levantó ninguna. En los dos últimos ejercicios, 2024 y 2025, el dato ha sido de 687, lo que indica un aumento significativo, y 291, respectivamente. Según los datos del Ministerio de Vivienda, el ejercicio 2025 se cerró con la mitad de VPO recién terminada que un año antes.

¿Cómo se comportó el mercado de la vivienda libre en el mismo periodo?

La construcción de vivienda libre también se ha visto mermada desde la crisis económica, con un descenso similar en términos porcentuales a la VPO, pero con mucho más pisos construidos en cifras totales. En este caso, la cifra que aporta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es la de vivienda libre terminada por año. En la última década (2016-2025) se han terminado en Córdoba 820 viviendas al año, por las más de 2.300 que se terminaban para el periodo 2008-2015.

Viviendas en la zona de Nuevo Zoco. / MANUEL MURILLO

Observar las cifras anuales es llamativo en el caso de la vivienda de régimen libre. En 2008, justo el año en el que se sitúa el inicio de la crisis económica, en Córdoba se terminaron casi 7.000 viviendas de régimen libre, al año siguiente ya superaron por poco las 4.000. Los peores datos se concentran entre los años 2013-2016 y se empieza a observar cierta remontada a partir de 2017, aunque con cifras muy alejadas de las de 2008.

Mercado actual y disponibilidad de VPO

El sector inmobiliario lleva alertando ya bastante tiempo de la escasez de vivienda nueva por varias causas: falta de suelo finalista, dificultad para encontrar mano de obra o encarecimiento de los materiales de construcción. En cuanto al caso concreto de VPO, los próximos desarrollos serán dos residenciales de 30 viviendas cada uno, uno en el Campo de la Verdad y otro en San Rafael de la Albaida. Esas viviendas forman parte del paquete de 950 que la empresa municipal Vimcorsa tiene previsto ejecutar y para las que ha contemplado 12,5 millones en su presupuestos de este año. Vimcorsa recuperará a partir de este año los sorteos y los utilizará para adjudicar los casi 1.000 pisos que va a promover.

El mercado, sin embargo, podrá descongestionarse cuando pueda empezar a edificarse en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, donde se superarán las 3.700 viviendas y donde la VPO supondrá prácticamente la mitad de todo lo que allí se construya.