Comercio Andalucía exige medidas urgentes para mejorar la conectividad y evitar daños en la campaña de primavera

Comercio Andalucía ha reclamado medidas "urgentes" para garantizar la conectividad en la comunidad y evitar que las incidencias en el transporte, sobre todo en el ámbito ferroviario, dañen la campaña de primavera y la llegada de visitantes en la antesala de la Semana Santa.

En una nota d eprensa, la organización ha manifestado su preocupación por las dificultades de movilidad que se están registrando en distintos puntos de Andalucía y por sus posibles consecuencias sobre la actividad económica.

La patronal considera que esta situación no debe entenderse como un hecho aislado o puntual, sino como "un problema que puede afectar de forma directa a la competitividad de Andalucía como destino turístico y comercial" especialmente en la antesala de la campaña de primavera y Semana Santa.

Conectividad, turismo y comercio local

El presidente de Comercio Andalucía y de Comercio Córdoba, Rafa Bados, ha defendido que “la conectividad es un elemento estratégico para la economía andaluza”. En esa misma línea, ha advertido de que “cuando se generan incertidumbres en el transporte, el impacto es inmediato tanto en la llegada de visitantes como en la actividad del comercio de cercanía”.

Turistas llegan a la estación de Córdoba. / Manuel Murillo

Bados también ha subrayado que Andalucía se encuentra “en un momento especialmente sensible, a las puertas de la temporada alta”, por lo que, a su juicio, no se puede permitir que factores externos condicionen las decisiones de consumidores y visitantes.

Desde la organización insisten en que hacen falta respuestas coordinadas entre administraciones para reforzar no solo la movilidad, sino también las acciones de promoción turística y comercial en el conjunto de la comunidad autónoma.

Un problema que va más allá de la movilidad

La entidad remarca que las consecuencias de estas incidencias no afectan solo al turismo. A su juicio, el problema se extiende de manera "transversal" a otros muchos sectores, entre ellos el comercio, la hostelería, el transporte y los servicios vinculados a la actividad económica diaria.

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En este contexto, Comercio Andalucía sostiene que hablar de conectividad es hablar también de "economía, empleo y capacidad de los territorios para mantener su dinamismo en una fase clave del calendario comercial".