Salud
El Centro de Transfusión de Córdoba abre en Semana Santa: consulta qué días puedes donar para salvar vidas
Con el objetivo de garantizar las reservas, se prestará atención de lunes a miércoles en su sede y en varios municipios
El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC) recuerda a la población la importancia de mantener las donaciones de sangre también en Semana Santa, para lo que abrirá su sede de Córdoba capital, junto al hospital universitario Reina Sofía, entre Lunes Santo y Miércoles Santo, y ha programado a su vez diferentes colectas en la provincia, con la colaboración de la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre, ayuntamientos y otras entidades.
El horario del Centro de Transfusión, en la avenida San Alberto Magno, será de lunes 30 de marzo a miércoles 1 de abril, de 8.30 a 14.30 y el martes también estará abierto de 15.30 a 21.30 horas. Con respecto a la provincia, el Lunes Santo habrá colectas en Añora y Villanueva de Córdoba; el Martes Santo, en Pedroche y Villanueva de Córdoba, y el Miércoles Santo, en Adamuz y Alcaracejos. Además, hasta mediados de mayo, con excepción del Miércoles Santo, se podrá donar las tardes de los miércoles frente al Mercado Victoria.
El Centro de Transfusión recuerda que con cada donación se pueden salvar una media de tres vidas y también mejorar la calidad de vida de otras personas.
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