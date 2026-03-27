Atención primaria
El centro de salud de Lucano en Córdoba no abrirá por la tarde durante la Semana Santa por las procesiones
Funcionarán durante todas las fiestas las urgencias extrahospitalarias del Sector Sur y Castilla del Pino, pero aún no las de Levante Sur
Entre el Lunes Santo y Miércoles Santo los centros de salud de Córdoba capital funcionarán con casi total normalidad, aunque algunas consultas de medicina y de enfermería con horario de tarde se pasan a la mañana. Así, el horario se mantiene de 8.00 a 20.00 horas.
Fuentes de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía apuntan que el único centro de salud de la capital que no abrirá por la tarde de Lunes a Miércoles Santo en Semana Santa es el de Lucano.
Zona de paso de procesiones de Semana Santa
Estas fuentes del Gobierno andaluz precisan que la ubicación de este centro de salud en una zona de paso de hermandades de Semana Santa dentro de la carrera oficial, es lo que condiciona su no apertura en horario vespertino, ya que en esa zona se producen restricciones de movilidad, que imposibilitan el tránsito fluido de usuarios y servicios de emergencia hacia este centro de salud.
La Delegación de Salud recuerda que, de 20.00 horas a 8.00 horas, desde el Lunes Santo al Miércoles Santo, y también durante las 24 horas de Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección estarán funcionando las urgencias extrahospitalarias de atención primaria del Sector Sur y las del Castilla del Pino (Las Setas).
Lo que no funcionará aún en Semana Santa es el tercer punto de Urgencias de Levante Sur, pendiente de sí finalmente abre sus puertas para el 9 de abril, como anunció recientemente la Delegación de Salud.
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