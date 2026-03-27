La caída de los sistemas digitales colapsa la web del Ayuntamiento de Córdoba y genera largas colas

Es Viernes de Dolores, pero las colas en Córdoba no son exclusivas de Capuchinos. La caída generalizada de los sistemas digitales de la Junta de Andalucía y las incidencias en la Oficina de Registro Virtual (ORVE), que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, han tenido una repercusión directa en el Ayuntamiento de Córdoba.

La sede electrónica del Consistorio, que experimentó un ligero arreglo a primera hora de la mañana, está de nuevo caída este viernes. La web municipal sigue exhibiendo el mensaje que advierte de que no es posible realizar ni consultar trámites o servicios desde sede.cordoba.es. Desde el Ayuntamiento atribuyen el problema a las incidencias de ORVE, que no es otra cosa que una solución de registro que proporciona un servicio en la nube para gestionar las oficinas de registro de entrada/salida de una administración, proporcionando su propio libro de registro.

Fichas de dominó

Sea cual sea el origen del caos digital, como las fichas de dominó, la caída de la página web de Capitulares ha provocado este viernes un aumento exponencial de las colas a las puertas de la sede del Ayuntamiento, en el Bulevar de Gran Capitán. Aunque la presencia de numerosas personas a primera hora de la mañana en esta administración es habitual, este viernes las colas han sido ostensiblemente más largas.

Especialmente afectada está la oficina de atención ciudadana que acumula un retraso de horas y obliga incluso a algunos ciudadanos a irse sin que hayan podido ser atendidos. Los problemas informáticos "han agudizado una situación ya complicada", indica uno de los trabajadores municipales del servicio. "Tampoco es mejor el sistema que permite a los cordobeses acudir al registro sin cita previa".

En Gran Capitán, el cobro de tributos tiene un sistema mixto de cita previa por teléfono o en la web citaprevia.cordoba.es, pero en el sistema registro (OAC) no hay cita previa, de manera que los ciudadanos acuden a primera hora para coger un número de turno. "Hay colas desde las 7 de la mañana y antes porque se sacan turnos en cuanto se abren las puertas, a las 8.25, y las citas se agotan antes de las 9 y poco", explican los empleados. Por último, a todos estos problemas se suma al funcionamiento del programa de gestión y registro municipal, que se implantó hace algo más de un año y que sigue dando algunos problemas.

Retrasos en el padrón

De todo lo anterior, la palma se la llevan los retrasos de estadística en el padrón municipal, que lleva meses denunciando la oposición, y que se recrudece a las puertas de unas elecciones autonómicas convocadas el 17 de mayo. De hecho, los colapsos del padrón fueron el año pasado una de las quejas más recurrentes de los cordobeses frente a su administración más cercana. En los tres últimos años, las reclamaciones más numerosas han estado vinculadas con el colapso del padrón municipal, que se han duplicado al pasar de 110 hace tres años a 229.