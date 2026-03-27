El Ayuntamiento de Córdoba sustituirá el ciprés talado de la Cuesta del Bailío por otro ciprés

El Ayuntamiento de Córdoba sustituirá el ciprés de la Cuesta del Bailío que se taló hace unos días por otro ciprés de similares características. La Delegación de Infraestructuras llevará a cabo la plantación del nuevo ejemplar después de Semana Santa con la intención de recuperar la icónica imagen de este rincón tan emblemático de la capital cordobesa. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha tomado finalmente esta decisión teniendo en cuenta el espacio que existe entre el alcorque y la fachada de la Biblioteca Viva de Al-Andalus y tras barajar la posibilidad de plantar algún árbol singular. Finalmente, la delegación se ha decantado por sustituir el ciprés por otro ejemplar de la especie de loscupressus. Previsiblemente, se elija uno de los cipreses que el Ayuntamiento tiene en el vivero municipal de Huertas de Tejavana.

Una víctima de las últimas borrascas

El ciprés que durante años ha crecido al amparo de la cal blanca del palacio del Bailío tuvo que ser talado después de que las últimas lluvias, que vinieron acompañadas también de fuertes rachas de viento en el tren de borrascas de los meses de enero y febrero, comprometieran su estabilidad. Aquel ejemplar fue uno de los 150 árboles que fueron víctimas de los temporales que arrasaron la provincia al comienzo del año.

Imagen de archivo de la Cuesta del Bailío en la que se observa el ciprés / Francisco González

La tala del ciprés llevó a algunos vecinos del casco a lamentar su pérdida y a exigir explicaciones a los responsables municipales. De hecho, algunas voces sostuvieron que el Consistorio tendría que haber explorado otras alternativas previas a la tala, como soluciones de acodalamiento (apuntalamiento horizontal) y atirantado (anclaje estructural) para haberle dado otra oportunidad. El delegado de Infraestructuras, sin embargo, defendió la labor de los técnicos y garantizó que la tala había sido la única solución posible. Estos días, en el lugar donde una vez se alzó altivo el ciprés de la Cuesta del Bailío se puede leer un cartel en el que se lee: “Aquí, yo tenía un ciprés. Córdoba”.