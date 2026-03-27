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Semana Santa 2026 en Córdoba

La advertencia de María Cabrera, adiestradora canina de Córdoba, para Semana Santa: "Hay que tener cuidado con los perros"

La experta explica cómo el ruido, la música, las aglomeraciones y el cambio de rutina pueden afectar a las mascotas en estas fechas

Una banda de música.

Una banda de música. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

¿Cómo viven los animales la Semana Santa en Córdoba? Marchas, ruido, aglomeraciones y cambios de rutina marcan unos días que, aunque festivos para las personas, pueden ser especialmente estresantes para las mascotas. No es casualidad que, tras estas fechas, muchos dueños detecten a sus perros más nerviosos.

La educadora canina María Cabrera, responsable de Trabajo con Perros, lanza una advertencia clara, especialmente dirigida a quienes viven en zonas céntricas: "Hay que tener cuidado con los perros. Aunque sea algo puntual, el miedo del momento puede generar un estado de alerta y un cambio de comportamiento".

Ruido, miedo y estrés: un cóctel peligroso

Durante la Semana Santa, los perros se enfrentan a una sobrecarga de estímulos: tambores, cornetas, multitudes… Todo ello puede provocar desde nerviosismo hasta episodios de pánico. Los casos más graves pueden derivar en problemas serios de salud como el ataque cardíaco, que se ha visto sobre todo con petardos, explica Cabrera.

Los cachorros son especialmente vulnerables. Su falta de madurez les impide gestionar correctamente el miedo, y estas experiencias pueden marcarles a largo plazo. También influye la raza. Algunas son más sensibles o inseguras, como el podenco o el husky.

María Cabrera, responsable de Trabajo con Perros.

María Cabrera, responsable de Trabajo con Perros. / Córdoba

Más exposición, más riesgo

Quienes residen en el centro de la ciudad o en barrios donde la Semana Santa tiene mayor intensidad deben extremar las precauciones para evitar que el animal sufra los efectos de esa exposición al ruido.

Uno de los errores más comunes es llevar a los perros a procesiones. Cabrera es tajante: “Cuando los veo, me echo las manos a la cabeza”. Aunque algunos animales estén más acostumbrados y puedan parecer tranquilos, la acumulación de estímulos -ruido, gente, contacto constante- no es lo más recomendable para ellos.

La Sentencia, en imágenes

Acompañamiento musical de La Sentencia, en 2025. / Chencho Martínez

No solo el ruido

El impacto no termina con el sonido. Las vacaciones alteran la vida en casa: más personas, niños, visitas, más actividad… y los perros lo perciben todo. "Son animales de costumbres", recuerda la experta. Salir de su zona de confort puede generarles estrés.

Tanto si te quedas en casa como si viajas, mantener cierta estabilidad es clave para su bienestar. Eso incluye paseos en zonas tranquilas, cierta normalidad o pasar más tiempo con ellos.

Consejos para proteger a tu perro en Semana Santa

Los consejos que da esta experta de Córdoba pueden enumerarse en esta lista:

  • Aísla el ruido en casa: cerrar puertas y ventanas puede ayudar a reducir el impacto acústico.
  • Evita procesiones y zonas concurridas: mejor paseos tranquilos que calles masificadas.
  • Prioriza espacios naturales: el campo o zonas poco transitadas son la mejor opción.
  • Mantén su rutina.
  • No los dejes solos en entornos desconocidos: especialmente en hoteles o pisos turísticos.
  • Pasa más tiempo con ellos.
  • Entrena la tolerancia al ruido: con tiempo, se les puede acostumbrar progresivamente a ciertos sonidos.

Un impacto que puede dejar huella

Los perros son animales altamente cognitivos y emocionales. Situaciones de miedo intenso pueden no quedarse en algo puntual, sino traducirse en cambios de comportamiento o incluso en traumas duraderos.

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Por eso, más allá de disfrutar de la Semana Santa, conviene tener en cuenta también a quienes la viven con nosotros.

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