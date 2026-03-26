Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Urbanismo CórdobaElecciones CórdobaGala Música IndieCadáverRevista Semana Santa CórdobaPresupuesto DiputaciónSalud Puerta NuevaJefe Policía LocalRobos Nuevo Poniente
instagramlinkedin

Vivienda

Vimcorsa licitará la construcción de 30 VPO en San Rafael de la Albaida por más de 4,2 millones de euros

La edificación de las viviendas protegidas se llevará a cabo en dos parcelas y cada una tendrá 15 VPO

Las 30 VPO de Vimcorsa se construirán en San Rafael de la Albaida.

Las 30 VPO de Vimcorsa se construirán en San Rafael de la Albaida. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Vimcorsa ha iniciado el expediente para licitar la construcción de 30 VPO, con aparcamientos y trasteros, en dos parcelas ubicadas en San Rafael de la Albaida. El contrato sale con un valor estimado de algo más de 4,2 millones de euros. La novedad del expediente, que se abordará en el próximo consejo de administración, previsto para este viernes, no está solo en el impulso administrativo de la promoción, sino en cómo deberá licitarse finalmente. A ese consejo va también la adjudicación de las 30 VPO que se construirán en el Campo de la Verdad.

El informe de la asesoría jurídica municipal concluye que no se trata de una única obra de 30 viviendas, sino de dos obras independientes, una en cada parcela, con 15 VPO por bloque. Por ese motivo, la contratación tendrá que articularse en dos lotes, aunque se permita a las empresas presentar una oferta integradora para ambos. Cada una de las parcelas cuenta con una superficie de 625,83 metros cuadrados y la actuación está prevista para viviendas en régimen de venta a precio limitado.

Zona en la que se construirán las 30 VPO de Vimcorsa.

Zona en la que se construirán las 30 VPO de Vimcorsa. / Ramón Azañón

La documentación de Vimcorsa recoge que la promoción incluye viviendas protegidas en régimen de venta especial y general y que el procedimiento elegido es el abierto ordinario. La empresa justifica además que necesita conocer antes el coste real de la obra para poder fijar con más precisión una posible rebaja sobre los precios máximos de venta, después de que la rentabilidad estimada inicial se haya reducido por las características de las parcelas y por la menor superficie útil obtenida.

Noticias relacionadas y más

En cifras, el expediente fija un valor estimado total de algo más de 3,9 millones de euros, mientras que el presupuesto base de licitación asciende a 4,29 millones, IVA incluido. El plazo de ejecución previsto es de 21 meses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
  2. La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
  3. Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
  4. Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
  5. Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba
  6. El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
  7. La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía
  8. La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario

Temperaturas al alza y sin rastro de lluvia: pronóstico positivo de la Aemet a las puertas de la Semana Santa en Córdoba

Temperaturas al alza y sin rastro de lluvia: pronóstico positivo de la Aemet a las puertas de la Semana Santa en Córdoba

El brent vuelve a subir pero los precios se contienen en Córdoba a la espera de la Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas

El brent vuelve a subir pero los precios se contienen en Córdoba a la espera de la Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas

Estancias más grandes, mucha zona verde y una planta más en rehabilitación de viviendas: todas las claves de las nuevas normas urbanísticas de Córdoba

Estancias más grandes, mucha zona verde y una planta más en rehabilitación de viviendas: todas las claves de las nuevas normas urbanísticas de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 26 de marzo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 26 de marzo de 2026

Vimcorsa licitará la construcción de 30 VPO en San Rafael de la Albaida por más de 4,2 millones de euros

Vimcorsa licitará la construcción de 30 VPO en San Rafael de la Albaida por más de 4,2 millones de euros

Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba

Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba

Elecciones en Andalucía: así quedan los 30 principales proyectos de la Junta en Córdoba

Elecciones en Andalucía: así quedan los 30 principales proyectos de la Junta en Córdoba
Tracking Pixel Contents