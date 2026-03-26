Vimcorsa licitará la construcción de 30 VPO en San Rafael de la Albaida por más de 4,2 millones de euros

Vimcorsa ha iniciado el expediente para licitar la construcción de 30 VPO, con aparcamientos y trasteros, en dos parcelas ubicadas en San Rafael de la Albaida. El contrato sale con un valor estimado de algo más de 4,2 millones de euros. La novedad del expediente, que se abordará en el próximo consejo de administración, previsto para este viernes, no está solo en el impulso administrativo de la promoción, sino en cómo deberá licitarse finalmente. A ese consejo va también la adjudicación de las 30 VPO que se construirán en el Campo de la Verdad.

El informe de la asesoría jurídica municipal concluye que no se trata de una única obra de 30 viviendas, sino de dos obras independientes, una en cada parcela, con 15 VPO por bloque. Por ese motivo, la contratación tendrá que articularse en dos lotes, aunque se permita a las empresas presentar una oferta integradora para ambos. Cada una de las parcelas cuenta con una superficie de 625,83 metros cuadrados y la actuación está prevista para viviendas en régimen de venta a precio limitado.

Zona en la que se construirán las 30 VPO de Vimcorsa. / Ramón Azañón

La documentación de Vimcorsa recoge que la promoción incluye viviendas protegidas en régimen de venta especial y general y que el procedimiento elegido es el abierto ordinario. La empresa justifica además que necesita conocer antes el coste real de la obra para poder fijar con más precisión una posible rebaja sobre los precios máximos de venta, después de que la rentabilidad estimada inicial se haya reducido por las características de las parcelas y por la menor superficie útil obtenida.

En cifras, el expediente fija un valor estimado total de algo más de 3,9 millones de euros, mientras que el presupuesto base de licitación asciende a 4,29 millones, IVA incluido. El plazo de ejecución previsto es de 21 meses.