Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba

La empresa municipal Vimcorsa ha dado un nuevo paso para poner en marcha una de sus promociones de vivienda protegida en Córdoba y ha elevado la propuesta de adjudicación de las obras de las 30 VPO previstas en el Campo de la Verdad a favor de Acierta Cordobesa de Construcción S.L. por un importe de 3.790.043 euros más IVA. Según el documento, la oferta supone una baja del 2,43% respecto al presupuesto de licitación. La propuesta se aprobará en el consejo de administración de este viernes, donde también se dará luz verde al concurso para construir otras 30 VPO en San Rafael de la Albaida.

La actuación contempla la construcción de 30 viviendas protegidas, junto con plazas de aparcamiento y trasteros, en sendas parcelas ubicadas en el entorno de la calle Acera de Granada, en el barrio del Campo de la Verdad. El procedimiento de contratación se inició en diciembre de 2025, salió a licitación por 3.884.750,48 euros más IVA y la apertura de la oferta económica se produjo el pasado 27 de febrero.

La propuesta de adjudicación llega después de que la promoción obtuviera la licencia de obra y la calificación correspondiente, según figura en la información pública de Vimcorsa. En esa misma ficha, la empresa municipal mantiene la previsión de iniciar los trabajos a lo largo de 2026 y entregar las viviendas en 2027, dentro de una promoción en régimen general de venta.

No obstante, el trámite aún no queda completamente cerrado. El acuerdo plantea condicionar la publicación de la adjudicación a la formalización del préstamo promotor necesario para financiar la actuación. El documento recuerda que el consejo de administración aprobó el 19 de febrero la propuesta de concertar esa operación con Caja Rural del Sur, aunque todavía debe contar con la autorización del Pleno municipal y el informe previo de Intervención.

La promoción del Campo de la Verdad ya había centrado parte del debate político en los últimos meses. En diciembre, el PSOE reclamó una rebaja en el precio de venta de estas viviendas, al señalar que superaban los 200.000 euros por 77 metros útiles, aparcamiento y trastero. Según lo aprobado en el consejo de administración, el piso más barato se comercializará por 190.990,59 euros (con IVA), mientras que el más caro se irá a los 210.216 euros (también con IVA). La promoción se reparte en tres portales de tres plantas, dos de ellos con 12 pisos cada uno y un tercero con seis. Todas las viviendas tendrán tres dormitorios y se comercializarán con aparcamiento y trastero.

Con la propuesta de adjudicación ya sobre la mesa, el proyecto suma ahora un nuevo avance administrativo a la espera de que quede resuelta su financiación definitiva y empiecen las obras.