El varón hallado en Trassierra hace dos semanas sufrió una "muerte violenta"

La Guardia Civil de Córdoba confirma que el varón hallado en Santa María de Trassierra el pasado 13 de marzo sufrió una “muerte violenta”. Es la principal conclusión que trasciende tras el regreso de los investigadores al lugar donde apareció el cadáver hace casi dos semanas.

Según fuentes del instituto armado, el fallecido, de 38 años, murió de forma violenta, aunque precisan que esa calificación “no implica que participaran terceras personas” y subrayan que “todas las hipótesis continúan abiertas” en una investigación judicializada y bajo secreto de sumario. Por otro lado, ABC Córdoba apunta a que una flecha de caza habría causado la muerte, al impactar en el costado y provocarle una herida mortal, según la autopsia. Las fuentes oficiales consultadas por este periódico no han podido corroborar esa información.

La Guardia Civil ha regresado a la zona del hallazgo. / Víctor Castro

Regreso de la Guardia Civil a la zona

La confirmación de la “muerte violenta” coincide con el despliegue de un amplio dispositivo de la Guardia Civil en la zona donde fue hallado el cuerpo, junto a la antigua asociación de vecinos y a poco más de un kilómetro del núcleo urbano de la barriada, para practicar diligencias. El cuerpo tampoco ha precisado si estas actuaciones se han centrado en la búsqueda de nuevos indicios o en la reconstrucción de lo ocurrido. El operativo permaneció en el lugar desde primera hora de la mañana hasta primera de la tarde.

La investigación avanza con cautela, condicionada —según fuentes cercanas al caso— por la falta de elementos clave, como cámaras de seguridad o testigos que puedan aclarar cómo llegó la víctima a ese punto y en qué circunstancias se produjo el fallecimiento.