La Universidad de Córdoba aprueba su oferta de plazas para el curso 2026-2027: número y nuevas titulaciones

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado la oferta de plazas de nuevo ingreso para estudios de grado en el curso 2026-2027, que asciende a un total de 4.173 plazas, lo que supone un incremento de 65 plazas respecto al curso anterior. A ellas se suman 109 plazas en la fase de estudiantes extranjeros (11 más) y 62 reservadas a alumnado en riesgo de exclusión social.

Entre las principales novedades, la UCO suma a su oferta educativa el grado en Trabajo Social, que contará con 60 plazas. Asimismo, se implanta por primera vez el programa conjunto de enseñanzas oficiales en Bioquímica y Biotecnología, con una oferta de 10 plazas. Como consecuencia de su puesta en marcha, los grados de Bioquímica y de Biotecnología ajustan su oferta a 40 plazas cada uno.

En el ámbito del Turismo, se incorpora un nuevo programa conjunto de enseñanzas oficiales entre Turismo (itinerario bilingüe) y Administración y Dirección de Empresas, con 10 plazas, al que se suma la oferta del programa conjunto entre Turismo y Traducción e Interpretación (Inglés), con 30 plazas, ya existente pero que no se ha ofertado en el presente curso.

Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Destaca también la ampliación de la oferta del grado en Ingeniería Informática, que pasa de 110 a 150 plazas, tras la aprobación de la modificación de su plan de estudios. Además, se introducen ajustes en la distribución de plazas en distintas titulaciones, sin que ello altere de forma significativa el equilibrio global de la oferta.

Oferta de másteres de la Universidad de Córdoba

En lo concerniente a los estudios de máster, el Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta de plazas para el próximo curso, que asciende a 2.000 plazas en títulos oficiales. La propuesta incorpora cinco títulos cuya implantación queda condicionada a la autorización por parte de la Junta de Andalucía.

Esas nuevas titulaciones son Música (Investigación/Interpretación), Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, Dirección de Proyectos y Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos. En este marco, el Consejo de Gobierno ha aprobado asimismo la solicitud de autorización para la implantación de estas enseñanzas, así como del Grado en Trabajo Social.

"Estas titulaciones, que han superado o se encuentran en fases avanzadas del proceso de verificación, responden a necesidades formativas emergentes y a demandas del entorno social y productivo, y refuerzan la especialización de la oferta académica de la Universidad", han apuntado desde la institución académica.