Córdoba rendirá homenaje en 2027 al imaginero Juan de Mesa, autor de Las Angustias, el Nazareno de la Rambla o el Gran Poder de Sevilla, coincidiendo con el cuarto centenario de su muerte. Es el principal titular de la presentación de la revista cofrade de Diario CÓRDOBA y la noticia que abre nuestro boletín vespertino del jueves 26 de marzo, en el que también abordamos el rechazo de la Junta de Andalucía a la subida del recibo del agua prevista por Emacsa para ese mismo año. Por otro lado, analizamos el duelo clave en el que el Córdoba CF pone a prueba su orgullo ante el Mirandés.

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