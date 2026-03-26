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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El cuarto centenario de Juan de Mesa, el freno a la subida del agua y la previa del decisivo del Córdoba CF protagonizan nuestros titulares en la tarde de este jueves 26 de marzo

Nuestra Señora de Las Angustias, de Córdoba, obra de Juan de Mesa.

Nuestra Señora de Las Angustias, de Córdoba, obra de Juan de Mesa. / Chencho Martínez

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba rendirá homenaje en 2027 al imaginero Juan de Mesa, autor de Las Angustias, el Nazareno de la Rambla o el Gran Poder de Sevilla, coincidiendo con el cuarto centenario de su muerte. Es el principal titular de la presentación de la revista cofrade de Diario CÓRDOBA y la noticia que abre nuestro boletín vespertino del jueves 26 de marzo, en el que también abordamos el rechazo de la Junta de Andalucía a la subida del recibo del agua prevista por Emacsa para ese mismo año. Por otro lado, analizamos el duelo clave en el que el Córdoba CF pone a prueba su orgullo ante el Mirandés.

Además, también destacamos:

Semana Santa

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

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Córdoba celebrará en 2027 el cuarto centenario de la muerte del imaginero cordobés Juan de Mesa, autor de las Angustias y del Gran Poder

Córdoba celebrará en 2027 el cuarto centenario de la muerte del imaginero cordobés Juan de Mesa, autor de las Angustias y del Gran Poder

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