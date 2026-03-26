La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El cuarto centenario de Juan de Mesa, el freno a la subida del agua y la previa del decisivo del Córdoba CF protagonizan nuestros titulares en la tarde de este jueves 26 de marzo
Córdoba rendirá homenaje en 2027 al imaginero Juan de Mesa, autor de Las Angustias, el Nazareno de la Rambla o el Gran Poder de Sevilla, coincidiendo con el cuarto centenario de su muerte. Es el principal titular de la presentación de la revista cofrade de Diario CÓRDOBA y la noticia que abre nuestro boletín vespertino del jueves 26 de marzo, en el que también abordamos el rechazo de la Junta de Andalucía a la subida del recibo del agua prevista por Emacsa para ese mismo año. Por otro lado, analizamos el duelo clave en el que el Córdoba CF pone a prueba su orgullo ante el Mirandés.
- Córdoba celebrará en 2027 el cuarto centenario de la muerte del imaginero cordobés Juan de Mesa, autor de las Angustias y del Gran Poder
- La Junta de Andalucía tumba la subida del recibo del agua prevista por Emacsa en Córdoba para 2027
- El Córdoba CF examina su orgullo en un duelo de necesidades ante el Mirandés
Además, también destacamos:
Semana Santa
Córdoba ciudad
- El cadáver hallado en el entorno de la Torre de la Barca podría ser el del cordobés desaparecido hace un mes
- El hombre hallado en Trassierra hace dos semanas sufrió una "muerte violenta"
- Caos digital: a la caída de los servicios digitales de la Junta se suma la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba
- La UCO aprueba su oferta académica para el próximo curso: número de plazas y nuevas titulaciones
- El Mercado de Primavera regresa al Alcázar con un homenaje a los sabios de Córdoba y a Averroes
- José Roldán vuelve a situar a Córdoba en la cima de la panadería mundial
Provincia
- La diputada del PSOE Desirée Benavides, condenada por dar un manotazo a su excuñada en El Carpio
- La Diputación de Córdoba activa las ayudas para el patrimonio cofrade con 500.000 euros para este año
Cultura
- El cuadro 'Retrato de la amiga de Torres Arias' de Romero de Torres se vende por 110.700 euros
- El legado de Averroes y la Córdoba de hace 900 años
España
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario