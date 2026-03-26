Abrimos nuestro boletín informativo de este jueves con un análisis sobre los 30 principales proyectos de legislatura de la Junta en Córdoba. Por otro lado, seguimos profundizando en las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, con medidas como estancias más grandes, más zonas verdes y la posibilidad de ganar una planta en la rehabilitación de viviendas. Además, destacamos el triunfo de Valeria Castro y Carlos Ares en los Premios de la Música Independiente celebrados en Córdoba, donde se alzaron con tres estatuillas.

Además, también destacamos:

Semana Santa

Córdoba ciudad

Provincia

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