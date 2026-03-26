La actualidad del jueves 26 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El balance de la legislatura andaluza en Córdoba, las nuevas normas urbanísticas y la crónica de la gala de música independiente celebrada ayer en el Gran Teatro son nuestros titulares para arrancar este jueves 26 de marzo
Abrimos nuestro boletín informativo de este jueves con un análisis sobre los 30 principales proyectos de legislatura de la Junta en Córdoba. Por otro lado, seguimos profundizando en las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, con medidas como estancias más grandes, más zonas verdes y la posibilidad de ganar una planta en la rehabilitación de viviendas. Además, destacamos el triunfo de Valeria Castro y Carlos Ares en los Premios de la Música Independiente celebrados en Córdoba, donde se alzaron con tres estatuillas.
- ANÁLISIS | Elecciones en Andalucía: balance de los 30 principales proyectos de legislatura de la Junta en Córdoba
- URBANISMO | Estancias más grandes, mucha zona verde y una planta más en rehabilitación de viviendas: todas las claves de las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- CULTURA | Valeria Castro y Carlos Ares se llevan tres estatuillas y triunfan en los Premios de la Música Independiente en Córdoba
Además, también destacamos:
Semana Santa
- Diario CÓRDOBA publica la revista 'Semana Santa en Córdoba' y una guía con los itinerarios
- Alta demanda en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba con casi todas las sillas vendidas
- La pro-hermandad de la Salud sale en procesión el Jueves de Pasión: horario e itinerario completo
Córdoba ciudad
- Vimcorsa licitará la construcción de 30 VPO en San Rafael de la Albaida por más de 4,2 millones de euros
- Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba
- Un cadáver sin identificar, en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia: la Policía trata de reconstruir qué ocurrió en Torre de la Barca
- Un trabajador de la construcción, herido al descargar escombros con una grúa en una obra
Provincia
- La Diputación de Córdoba aprueba un presupuesto de 522 millones para 2026
- Lucena retoma los trámites para que su Semana Santa tenga el recnocimiento de Interés Turístico Nacional
- La CHG da luz verde a la construcción del nuevo campo de fútbol de Miragenil en Puente Genil
- Juicio por intento de asesinato en Córdoba: "Mamá, no llores más, que no estás sola"
Agenda del fin de semana
- La Semana Santa, y el Domingo de Ramos, se imponen a una agenda de ocio a ralentí este finde en Córdoba
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario