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La actualidad del jueves 26 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El balance de la legislatura andaluza en Córdoba, las nuevas normas urbanísticas y la crónica de la gala de música independiente celebrada ayer en el Gran Teatro son nuestros titulares para arrancar este jueves 26 de marzo

Dos mujetes pasean por uno de los puentes colgantes del Cinturón Verde de Córdoba. | MANUEL MURILLO / A. J. GONZÁLEZ

Dos mujetes pasean por uno de los puentes colgantes del Cinturón Verde de Córdoba. | MANUEL MURILLO / A. J. GONZÁLEZ / Chencho Martínez

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Abrimos nuestro boletín informativo de este jueves con un análisis sobre los 30 principales proyectos de legislatura de la Junta en Córdoba. Por otro lado, seguimos profundizando en las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, con medidas como estancias más grandes, más zonas verdes y la posibilidad de ganar una planta en la rehabilitación de viviendas. Además, destacamos el triunfo de Valeria Castro y Carlos Ares en los Premios de la Música Independiente celebrados en Córdoba, donde se alzaron con tres estatuillas.

Además, también destacamos:

Semana Santa

Córdoba ciudad

Provincia

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