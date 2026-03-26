Repostar barato en Córdoba
El brent vuelve a subir pero los precios se contienen en Córdoba a la espera de la Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas
La gasolina 95 experimenta un leve repunte pero el precio medio por litro sigue en descenso
La discrepancia de versiones entre Irán y Trump acerca de los contactos para llegar a un acuerdo, sumado a la tensión en el estrecho de Ormuz, vuelven a enredar el conflicto en Oriente Próximo y a disparar el petróleo por encima de los 100 dólares, con el barril de brent marcando 104,21 dólares a primera hora de este jueves.
De momento, y a la espera de que el Congreso de los Diputados apruebe hoy mantener la rebaja del IVA del combustible, el incrementodel precio del petróleo apenas se percibe en los surtidores de las gasolineras de Córdoba, con un leve repunte del precio de la gasolina 95, pero con el coste medio del litro en descenso. Así, este juves 26 de marzo se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 pasa 1,699 euros a 1,684, mientras que el diesel baja de 1,839 euros el litro a 1,814 euros.
Todo ello a la espera del tradicional repunte de los precios con la llegada de la primera gran escapada del año, con las vacaciones de Semana Santa que comienzan para muchos este viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, y alcanzará su pico la semana que viene a partir del Jueves Santo, momento en el que se esperan millones de desplazamientos por carretera.
Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este jueves 26 de marzo.
En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,469 y 1,899, con una diferencia de 43 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,640 y 1,989 euros, con una diferencia de 35 céntimos.
Gasolineras baratas en Córdoba capital
Gasolina 95
En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 42 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:
- Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,479 euros.
- Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,489 euros
- Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,489 euros
Gasóleo A
En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 31 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:
- Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,679 euros.
- Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,679 euros
- Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,679 euros
Las gasolineras más baratas de la provincia
Gasolina 95
En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 43 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:
- F. del Moral (Rute). Avenida Blas Infante s/n. Precio: 1,469 euros
- Enerplus (Lucena). Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,479 euros.
- Secsa (Peñarroya-Pueblonuevo). Polígono El Antolin. Precio: 1,479 euros.
- Plenergy (Fernán Núñez). Avenida Juan Carlos I. Precio: 1,469 euros
Gasóleo A
En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 35 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:
- Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,640 euros
- Ballenoil (Palma del Río). Avenida Palma del Río. Precio: 1,679 euros
- Ballenoil (Lucena). Calle Ejido del Valle. Precio: 1,679 euros.
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