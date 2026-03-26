Estos son los desvíos y horarios de Aucorsa por las procesiones para la Semana Santa de Córdoba 2026

Aucorsa pone en marcha un dispositivo especial de cara a la Semana Santa 2026 en Córdoba que conlleva algunas modificaciones y cambios de paradas, así como desvíos en las líneas regulares por la coincidencia de estas con los desfiles procesionales que alteran el mapa de la movilidad en la ciudad. Además, la carrera oficial obliga a cambiar también algunos servicios del transporte municipal que, para garantizar la conectividad de los cordobeses, modifican su recorrido habitual. En concreto, las líneas que cambian sus rutas son las líneas 1, 3, 7 y 12.

Línea 1: Desde calle Sagunto se desviará por Ollerías, Colón, Vial Norte y Ronda de Tejares.

Línea 3: Utilizará el Puente de San Rafael y el Puente del Arenal en ambos sentidos. Si el corte coincide con las procesiones en Plaza de Santa Teresa, se desviará por Avenida de Barcelona y la Cuesta de la Pólvora.

Línea 7: Circulará por Ollerías, Marrubial y Avenida de Barcelona.

Línea 12: En dirección Sector Sur pasará por República Argentina y Vallellano. En dirección Mirabueno, desde Santa Teresa continuará por Avenida de Cádiz y Puente de San Rafael.

Servicios nocturnos especiales

En una nota de prensa, la empresa municipal de autobuses ha detallado cuáles serán las restricciones horarias por jornadas y esos servicios específicos nocturnos que cada año se activan en las madrugadas del Miércoles Santo al Jueves Santo; y del Jueves Santo al Viernes Santo, cuando se habilitarán cinco líneas especiales que comunicarán el centro con los principales barrios de la ciudad. Todas estas líneas nocturnas saldrán de la parada de la avenida de Vallellano, a partir de las 23.30 horas hasta las 2.30 horas, con una frecuencia de 20 minutos. Además de en esa parada, los usuarios de Aucorsa que así lo quieran podrán subirse a estos autobuses especiales en la Glorieta Cruz Roja, Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Colón y Ollerías. El resto de paradas de Aucorsa funcionarán solo para la bajada de usuarios.

Por lo demás, estos serán los cambios en las líneas de Aucorsa durante la Semana Santa.

Viernes de Dolores

La línea C2 no prestará servicio a partir de las 20.00 horas.

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 20.00 horas hasta la finalización del servicio.

Domingo de Ramos

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 9.00 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Alfaros – San Fernando: de 9.30 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 9.30 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 no prestará servicio durante todo el día.

Nazarenos de la Hermandad del Rescatado el Domingo de Ramos. / A. J. GONZALEZ

Lunes Santo

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 16.00 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Alfaros – San Fernando: de 17.20 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 17.20 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 no prestará servicio a partir de las 15.30 horas.

Martes Santo

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 16-10 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Alfaros – San Fernando: de 17.00 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 17.30 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 no prestará servicio a partir de las 15.30 horas.

Miércoles Santo

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 16.40 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Alfaros – San Fernando: de 16.40 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 18.00 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 no prestará servicio a partir de las 15.30 horas.

Jueves Santo

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 15.30 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Alfaros – San Fernando: de 15.45 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 17.00 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 no prestará servicio a partir de las 15.30 horas.

Viernes Santo

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 9:30 horas a 15.00 horas, y de 17.00 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 si podrá circular de 9.30 a 15.00

Corredor Alfaros – San Fernando: de 9.30 horas a 15 horas, y de 17.30 horas hasta la finalización del servicio.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 17.30 horas hasta la finalización del servicio.

La línea C2 no prestará servicio a partir de las 16.50 horas.

Domingo de Resurrección

Corredor Padres de Gracia – San Pablo: de 9 a 16: horas.

Corredor Alfaros – San Fernando: de 9 a 16 horas.

Corredor Ronda de Isasa – Puerta del Puente: de 9.30 horas a 14.00 horas.

La línea C2 comenzará el servicio a partir de las 17.15 horas.

Debido a la naturaleza de los desfiles provisionales, la empresa municipal matiza que los horarios indicados tienen un carácter orientativo y podrían sufrir variaciones en función de la aglomeración de público y las indicaciones de las autoridades.

Para ampliar información, los usuarios pueden consultar los detalles en los canales habituales de Aucors y en su página web.