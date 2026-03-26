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Dos semanas sin respuestas: la Guardia Civil vuelve al lugar donde apareció el cadáver en Trassierra

Un amplio dispositivo del cuerpo se despliega en la zona para tratar de avanzar una investigación que por el momento mantiene todas las hipótesis abiertas

Despliegue de la Guardia Civil en Trassierra dos semanas después de la aparición de un cadáver en la barriada.

Despliegue de la Guardia Civil en Trassierra dos semanas después de la aparición de un cadáver en la barriada. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Han pasado ya trece días desde que la Guardia Civil localizara el cuerpo sin vida de Antonio Aguilera, el hombre de 38 años hallado muerto el pasado 13 de marzo junto a un edificio abandonado en la barriada de Santa María de Trassierra. Este jueves, agentes del instituto armado han regresado al lugar para continuar con una investigación que, por el momento, no ha arrojado novedades.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a este periódico, un dispositivo integrado por numerosos agentes se ha desplazado de nuevo a la zona para practicar diligencias dentro de una investigación judicializada y bajo secreto, por lo que el cuerpo no ha precisado si las actuaciones se centran en la búsqueda de nuevos indicios o en la reconstrucción de lo ocurrido.

Guardia Civil, Trasierra, investigación del cuerpo encontrado

La Guardia Civil vuelve a Trassierra a investigar la muerte del mecánico de las Margaritas dos semanas después. / Víctor Castro

Vecinos de la barriada señalan a Diario CÓRDOBA que llevaban “varios días” sin ver presencia de agentes por el entorno y describen un “silencio absoluto” en el núcleo urbano sobre el caso, pese a que el cadáver apareció a poco más de un kilómetro del pueblo, en un enclave de acceso relativamente sencillo.

Por el momento, la Guardia Civil insiste en que mantiene todas las hipótesis abiertas. La investigación avanza con cautela, condicionada —según las mismas fuentes— por la falta de elementos clave, como cámaras de seguridad o testigos que puedan aclarar cómo llegó la víctima a la zona y en qué circunstancias falleció. Por ello, no se descarta ninguna posibilidad, desde una muerte accidental hasta un suicidio o una muerte violenta causada por terceras personas.

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A esta dificultad se suma que los resultados de la autopsia no habrían sido plenamente concluyentes, lo que complica aún más el esclarecimiento de los hechos.

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