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Deben pasar la 'ITV' antes del 31 de diciembre

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba un plan para inspeccionar los edificios municipales de más de 50 años

Antonio Hurtado critica la falta de acción del Partido Popular, que no ha realizado las inspecciones obligatorias en edificios municipales como la iglesia de Campo Madre de Dios, y pide ayudas para las viviendas particulares

Servicios de emergencias en Campo Madre de Dios.

Servicios de emergencias en Campo Madre de Dios. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado al gobierno local un plan para que todos los edificios municipales de más de 50 años de Córdoba pasen a tiempo la Inspección Técnica de Edificios, ahora llamada, Inspección de Construcciones y Edificaciones. En esta línea, el portavoz socialista ha lamentado que el Ayuntamiento haya estado de "brazos cruzados" a pesar de contar desde el año 2012 con una ordenanza que ya recogía la necesidad de pasar estas inspecciones. Así, Hurtado se une a la crítica realizada por el Consejo del Movimiento Ciudadano y recuerda que el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) obliga ahora sí o sí a pasar esa especie de ITV a todos los edificios con más de medio siglo de antigüedad antes del 31 de diciembre del 2026.

Además de una actuación de cara a su propio parque de viviendas, Hurtado ha alertado al Ayuntamiento de Córdoba de que en la ciudad la mitad de las viviendas y comunidades privadas tendrán que pasar y costear estas inspecciones técnicas y que muchas de ellas no podrán hacer frente a esta exigencia por falta de medios económicos. Por ese motivo, ha exigido al equipo de gobierno que ponga en marcha ayudas o subvenciones que abaraten los costes o firme convenios de colaboración con los colegios profesionales para reducir los costes. "Ya no hay demora posible", ha asegurado el portavoz del PSOE que llevó esta demanda al último consejo rector de Urbanismo.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

Parque municipal de viviendas

Volviendo al parque de viviendas municipal, el portavoz del PSOE ha puesto dos ejemplos que en los últimos días han evidenciado la delicada situación de algunos edificios. Es el caso de la iglesia de Campo Madre de Dios, cedida por la Diócesis de Córdoba al Ayuntamiento, que sufrió un incendio el pasado fin de semana. Y el caso de Caballerizas, que sigue sin haberse cedido formalmente a Córdoba Ecuestre, en el que se dio a conocer un informe de principios de año realizado por los Bomberos en el que se alertaba de la situación crítica del inmueble en cuestiones concernientes a la seguridad.

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También ha recordado que hace poco ha habido que arreglar las cubiertas del Gran Teatro afectadas por las borrascas. Por último, Hurtado alerta de la situación de algunos centros cívicos municipales de más de 50 años, así de equipamientos deportivos y salas de barrio que están en "un estado lamentable e incluso con riesgo de accidentes". "No le podemos exigir a los particulares esos informes cuando el Ayuntamiento no tiene nada hecho", ha concluido diciendo.

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