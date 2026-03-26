Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE celebra que la Junta de Andalucía tumbe la subida del agua prevista por Emacsa para 2027
El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, celebra la decisión de frenar la subida del agua prevista, acusando al alcalde Bellido de "voracidad fiscal"
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha celebrado la decisión de la Junta de Andalucía de tumbar la subida del agua prevista por Emacsa para el año 2027 y ha asegurado que los socialistas han puesto "freno a la voracidad fiscal" de alcalde, José María Bellido. "Nos damos la enhorabuena porque la Junta de Andalucía ha tumbado la subida", ha dicho este jueves el socialista Antonio Hurtado recordando que fue su partido el primero en denunciar dicha subida prevista por Emacsa para el año 2027. Así, Hurtado ha explicado que el PSOE denunció el incremento del 1,9% planteado en el recibo del agua, que fue aprobado por el consejo de administración solo con los votos a favor del Partido Popular. Los socialistas rechazaron entonces la subida al entender que no era legal plantearla a dos años vista sin conocer cuál sería el escenario económico de los cordobeses en 2027.
"El PSOE fue el que lo denunció y nos dio la razón, primero, la Intervención, y segundo, la Junta de Andalucía", ha dicho Hurtado aludiendo al informe que la interventora evacuó también sobre esta materia y en el que, como después ha hecho la administración autonómica, advertía de la ilegalidad de subir el recibo por adelantado. "Pese a aquel informe, en vez de parar el alcalde dijo: seguimos para adelante", ha dicho el edil socialista.
Una subida del 18%
En su opinión, ahora la Comisión de Precios Autorizados de la Junta, que Hurtado presidió durante 9 años, también ha dictaminado en contra de la subida prevista. "Ha hecho lo que debía hacer: poner freno a una subida de 2027 sin aprobar el 2026", ha indicado Hurtado para recordar que entre el incremento del 2,2% y el 1,9% de 2026 y 2027 en total se trataba de una subida del 4% en dos años que se sumarían a las subidas anteriores que ha aprobado Emacsa en este mandato. "Sin contar 2027 que ya está suspendido, en dos años y medio ha habido tres subidas, un 18% de subidas acumuladas", ha indicado Hurtado. En concreto, se subió el recibo del agua un 5% en 2024; un 10%, en 2025 y un 2,1%, en 2026. "Afortunadamente, hemos frenado una nueva fullería ilegal de Bellido; la ley es para todos y todo no vale", ha añadido Hurtado que ha recordado que el gobierno local también trató de subir la tasa de la basura cada año conforme al IPC, pero que se frenó a tiempo.
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