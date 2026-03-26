Profesionales debaten en Córdoba sobre los retos y oportunidades de la innovación en Medicina

La innovación sanitaria vuelve a situarse en el centro del debate médico en Córdoba. El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba ha celebrado en el Hospital Quirónsalud Córdoba la tercera edición de su Jornada sobre Innovación en Medicina, un encuentro organizado con la colaboración de AMA y del propio centro hospitalario, que reunió a destacados profesionales para analizar cómo la transformación tecnológica y organizativa está cambiando la atención a los pacientes.

La cita fue inaugurada por el director gerente del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Luengo, que dio la bienvenida a los asistentes. A continuación intervino la presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, la doctora María Carmen Arias Blanco, quien puso el foco en el papel esencial de los facultativos en la incorporación de los avances al sistema sanitario.

Durante su intervención, Arias Blanco defendió la necesidad de reforzar la formación continua, la colaboración entre especialidades y el trabajo conjunto entre instituciones para responder a los desafíos del futuro de la medicina. La presidenta subrayó que la innovación en medicina no puede entenderse solo como una cuestión tecnológica, sino también como una herramienta para mejorar la práctica clínica y la atención a la ciudadanía.

Digitalización, cirugía avanzada y atención a pacientes vulnerables

El programa científico de la jornada abordó algunos de los principales retos de la sanidad actual. La doctora Alicia Dean Ferrer, responsable de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía, abrió las ponencias con una exposición centrada en la planificación virtual 3D, la navegación quirúrgica y la realidad aumentada aplicadas a la cirugía. Su intervención puso de relieve cómo la digitalización está revolucionando los procesos asistenciales y ampliando las posibilidades de precisión en los tratamientos.

Después, el doctor Manuel Rodríguez Perálvarez analizó las desigualdades de género en el acceso al trasplante hepático, una cuestión de especial relevancia en el ámbito de la equidad sanitaria. En su ponencia, planteó la necesidad de implantar estrategias como el modelo GEMA para avanzar hacia un sistema de salud más justo y con menos barreras para las pacientes.

En la misma línea de modernización asistencial, el doctor Juan Luis Romero Cabrera presentó el proyecto e-DUCASS, una iniciativa centrada en la digitalización y la humanización de la asistencia sanitaria, especialmente orientada a pacientes crónicos y vulnerables. Su propuesta evidenció que la innovación no solo mejora procesos, sino que puede tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

Por su parte, Luis M. Fernández Formoso profundizó en el recorrido completo de la innovación en salud, desde el nacimiento de una idea hasta su implantación y posterior evaluación. Durante su intervención destacó la importancia de la transferencia tecnológica y de estrechar la relación entre la investigación y la práctica clínica diaria.

Medicina basada en valor y trabajo conjunto

La jornada concluyó con la intervención del director médico del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Rafael Cuenca Acevedo, quien reflexionó sobre el modelo de medicina basada en valor. En su análisis abordó tanto los retos como las oportunidades que plantea este enfoque en el sistema sanitario actual, una línea en la que, según expuso, ya trabaja el grupo Quirónsalud.

El encuentro finalizó con un breve espacio de debate moderado por la doctora Arias Blanco, en el que se volvió a insistir en la necesidad de una colaboración efectiva entre profesionales sanitarios, instituciones y empresas. Ese consenso, según se puso de manifiesto, resulta clave para impulsar avances que no se queden solo en el plano teórico, sino que se traduzcan en mejoras reales para los pacientes.