La ONCE dedica un cupón especial al Hospital Reina Sofía de Córdoba en su 50 aniversario

La ONCE dedicará el sorteo del jueves, 9 de abril, al 50 aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, sumándose así a la conmemoración de una efeméride especialmente significativa para la ciudadanía de Córdoba y sus profesionales. La imagen del cupón, protagonizada por el exterior del hospital, servirá para proyectar en todo el país el reconocimiento a una institución que cumple este año medio siglo de vida al servicio de la población.

Para el Hospital Reina Sofía, este gesto representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía una celebración que va más allá de una fecha. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del 9 de abril pondrá en circulación cinco millones de cupones con la imagen del Hospital Reina Sofía. El premio principal de este producto es de 500.000 euros al número y serie, además de otros premios a las distintas cifras del número agraciado.

La presentación de este cupón ha tenido lugar este jueves en el centro hospitalario en un acto en el que han participado el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas; el director del servicio Sociosanitario de Ilunion, Eusebio Azorín; y al que han asistido la delegada territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella; y el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco de Asís Triviño. El encuentro ha reunido además a representantes de entidades sociales y sanitarias de la provincia, así como a responsables del Grupo Social ONCE.

Descubrimiento del cupón ONCE especial por el 50 aniversario del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Según ha destacado la delegada de Sanidad, María Jesús Botella, “el 50 aniversario es, sobre todo, una ocasión para reconocer una trayectoria colectiva que sigue escribiéndose cada día gracias al compromiso de sus profesionales con la excelencia, la innovación, la docencia, la investigación y la atención humanizada y gracias a la confianza de la población a la que sirve”.

Tercer cupón dedicado al hospital

Con esta iniciativa, la ONCE reconoce la trayectoria de un hospital que, desde su apertura, "ha construido una historia marcada por la innovación, la entrega profesional y la cercanía a los pacientes", señala la Junta de Andalucía en una nota de prensa. Es la tercera vez que la ONCE dedica un cupón especial al Hospital Reina Sofía, un gesto que "refuerza su apoyo a la sanidad pública y, de forma singular, al centro cordobés", detalla la nota. Las dos ocasiones anteriores coincidieron con el 40 aniversario del hospital y con la pandemia.

El director de la ONCE presenta la imagen del cupón del 9 de abril. / CÓRDOBA

El director gerente ha querido destacar que “el cupón es un homenaje público a las miles de personas que han formado parte de estos 50 años: profesionales sanitarios y no sanitarios, pacientes, familias, personal investigador, alumnado en formación y a todas las instituciones y entidades que han acompañado el crecimiento del Reina Sofía hasta convertirlo en un centro de referencia”.

Esta actividad forma parte de las acciones que el centro sanitario ha organizado a lo largo de todo el año para conmemorar esta efeméride. Esta nueva acción se suma a otros reconocimientos recientes vinculados a la efeméride, como la Medalla de Oro concedida por la Universidad de Córdoba o el homenaje del Córdoba Club de Fútbol en un partido dedicado al aniversario del hospital. Todos ellos reflejan el afecto, el prestigio y la dimensión social alcanzados por el Reina Sofía tras cinco décadas de compromiso con la salud y con la vida de miles de personas.