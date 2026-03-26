Nuria Ceular Villamandos, reelegida decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO

La profesora titular de Organización de Empresas, Nuria Ceular Villamandos, ha sido reelegida decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, tras las elecciones celebradas en el centro de matera hace unos días a los que se presentó como única candidata. Los comicios que se celebraron de manera telemática han destacado por su alta participación, un 96,30% del profesorado y un 93,33% del PTGAS, según ha informado la UCO en una nota de prensa.

En concreto, Nuria Ceular ha obtenido el apoyo del 91,30% del A (profesorado con vinculación permanente); 93,55% del B (otro Personal Docente e Investigador); el 100% del personal de administración y servicios (C) y el 89,32% del voto válidamente emitido del alumnado.

En este segundo mandato al cargo de la facultad, Ceular estará acompañada en su equipo directivo por los profesores Leonor Pérez Naranjo, vicedecana de Ordenación Académica; Purificación Alcaide Pulido, vicedecana de Empleabilidad, Estudiantes e Internacionalización; Salvador Moral Cuadra, vicedecano de Relaciones Institucionales y Calidad; Mª Ángeles Recio Ramírez, vicedecana de Estudiantes, Posgrado y Formación Continua; y Miguel Jesús Medina Viruel, secretario académico. En cuanto a las coordinaciones, José Bascón Marín será el coordinador del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Lucía García García, coordinadora del Grado de Turismo, PACE y Comunicación; Noel Muñiz Rodríguez, coordinador de Movilidad y Bilingüismo; José Hernández Ascanio, coordinador de Igualdad; y Cristina Morilla García, coordinadora de Calidad.

Según avanzó la decana a este periódico antes de la celebración de las elecciones, en esta nueva etapa, el equipo directivo pondrá el foco en el egresado y la empleabilidad, de la que ya se han empezado a ver resultados como la renovación de los planes de estudio o la implantación de modalidades bilingües, que han supuesto un crecimiento en la demanda de plazas.