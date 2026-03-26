El Mercado de Primavera regresa al Alcázar con un homenaje a los sabios de Córdoba y a Averroes

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes (Comacor) ha instalado este jueves su Mercado de Primavera en los jardines exteriores de la antigua entrada del Alcázar de los Reyes Cristianos. La cita, que se prolongará hasta el 24 de mayo, aspira a dar un impulso a un sector que, según la organización, ha sufrido “enormemente” las intensas y continuas precipitaciones de los primeros meses del año.

Así lo ha explicado el presidente de Comacor, Antonio Torcuato, quien ha definido el mercado como una “gran esperanza” tras un “invierno malo” marcado por la climatología. “Ahora sale el sol, la gente se anima y esperamos compensar el mal inicio de año”, ha señalado. El mercado reúne doce puestos con “todo tipo de productos”, como ropa, artículos de piel, perfumes o fruta escarchada, y abrirá de lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 horas.

Edición dedicada a los 'Sabios de Córdoba'

Como en ediciones anteriores, el Mercado de Primavera incorpora un componente cultural con un homenaje a los Sabios de Córdoba, este año centrado en el 900 aniversario del nacimiento de Averroes. Para ello, se han instalado paneles con figuras históricas como Averroes, Séneca u Osio, que ya han llamado la atención de los primeros visitantes. Además, la organización prevé la presencia de un guía que ofrecerá charlas para dinamizar la actividad y “aportar” contenido a quienes se acerquen al recinto. También se ha anunciado música flamenca para reforzar “ese toque cultural” que caracteriza a la iniciativa, dedicada el año pasado a los cuatro Patrimonios de la Humanidad de la ciudad.

El Mercado de Primavera abre junto al Alcázar / Víctor Castro

“Es nuestra humilde, pero productiva, aportación a Córdoba”, ha subrayado Torcuato, que ha invitado a los cordobeses a aprovechar el mercado para “disfrutar de un paseo y un rato de asueto” en un enclave “maravilloso” y en una época del año en la que “da gusto pasear”. “Córdoba se merece un comercio callejero como este”, ha concluido, defendiendo que propuestas de este tipo “dinamizan la ciudad” y forman parte de la vida urbana en muchos puntos de España.