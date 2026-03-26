María del Carmen Ruiz Roldán, elegida nueva decana de la Facultad de Ciencias de la UCO

La profesora titular de Genética, María del Carmen Ruiz Roldán, ha sido elegida nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba (UCO) tras las elecciones celebradas en el centro hace unos días de manera telemática. Ruiz, la única candidata que se presentó a los comicios, releva así en el cargo a María Paz Aguilar, tras contar con el apoyo del 80,78% de los votos emitidos.

Por sectores, la candidatura de la nueva decana ha obtenido el apoyo del 74,82% del A (profesorado con vinculación permanente); 80% del B (otro Personal Docente e Investigador); el 75% del personal de administración y servicios (C) y el 87,07% del voto válidamente emitido del alumnado. Según ha explicado la UCO en una nota de prensa, con el voto telemático se ha registrado un aumento de la participación estudiantil respecto a elecciones anteriores.

La profesora Ruiz Roldán estará acompañada en su equipo directivo por los profesores María Ángeles Varo Santos (profesora ayudante doctora de Edafología y Química Agrícola) en la Secretaría Académica; Lara Paloma Sáez Melero (profesora contratada doctora de Bioquímica y Biología Molecular) como vicedecana de Orientación y Empleabilidad; Antonio Tejero del Caz (profesor permanente laboral de Electromagnetismo) en el Vicedecanato de Planificación y Ordenación Académica; Rafael Carlos Estévez Toledano (profesor titular de Química Orgánica), vicedecano de Movilidad y Comunicación Científica; y Juan Luis Gómez Cámer (profesor titular de Química Inorgánica) en el Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente.

En cuanto a las coordinaciones de las titulaciones, María Teresa Morales Ruiz (Profesora Titular de Genética) se encargará del Grado de Biología, y Cristina Crespo Bastias (profesora ayudante doctora de Ecología) como coordinadora adjunta de Biología; Raquel Requejo Aguilar (profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular) será la coordinadora de Bioquímica; Carlos Lucena León (profesor permanente laboral de Fisiología Vegetal) asumirá el Grado de Biotecnología; Eduardo Espinosa Víctor (profesor permanente laboral de Ingeniería Química) se encargará de la coordinación de Ciencias Ambientales; la coordinación de Física será ocupada por Guillermo Regodón Harkness (profesor ayudante doctor de Electromagnetismo); el Grado de Matemáticas y Filosofía será coordinado por Jonatan Herrera Fernández (profesor titular de Geometría y Topología); la coordinadora de Química será Beatriz Fresco Cala (profesora permanente laboral de Química Analítica); el coordinador de Prácticas será Manuel Cruz Yusta (profesor titular de Química Inorgánica); la coordinación de TFG será asumida por Juan Antonio Moreno Gutiérrez (profesor permanente laboral de Biología Celular); y, por último, la responsable de Calidad será Inés María Santos Dueñas (profesora titular de Ingeniería Química).

Amplia trayectoria investigadora y docente

María del Carmen Ruiz se incorpora al decanato tras una amplia trayectora investigadora y docente. La nueva decana es licenciada en Ciencias Biológicas desde 1993 y doctora por la UCO desde 1998, tras una tesis centrada en la caracterización bioquímica y molecular de enzimas y genes implicados en la patogenicidad del hongo Fusarium oxysporum.

Durante su etapa predoctoral realizó una estancia en el Instituto de Genética y Microbiología de la Universidad Paris-Sud, en Francia. Posteriormente desarrolló su labor como investigadora postdoctoral en el Instituto de Biología Molecular y Botánica de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, en el marco de un programa Marie Curie centrado en las bases moleculares de la patogenicidad en la interacción entre cebada y Pyrenophora teres.

Su carrera como docente comenzó en el año 2001, como profesora contratada en la Universidad SEK de Segovia, donde impartió materias relacionadas con la Genética General, la Genética Molecular, la Biología Evolutiva y los Métodos Experimentales en Genética hasta el año 2006. Más tarde regresó a la Universidad de Córdoba, donde fue investigadora postdoctoral entre 2006 y 2010, investigadora senior del programa Ramón y Cajal hasta 2016, profesora contratada doctora hasta 2019 y, desde ese año, profesora titular de Genética y vicedecana de Planificación y Coordinación Académica de la Facultad de Ciencias. En la actualidad, además, está acreditada como catedrática.