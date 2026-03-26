La Junta de Andalucía tumba la subida del recibo del agua prevista por Emacsa en Córdoba para 2027

La Junta de Andalucía ha tumbado la pretensión de la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, de subir su recibo del agua en el año 2027. Cabe recordar que el consejo de administración de Emacsa aprobó en noviembre la actualización de las tarifas del agua para 2026 y 2027 con una subida lineal del 2,1% para 2026 y del 1,9% para 2027. Solo los consejeros del Partido Popular votaron a favor de esa propuesta. El resto de grupos municipales rechazaron no solo la subida en sí misma de la tasa, sino el hecho de que se aprobara a dos años vista. La oposición sostiene que la pretensión del PP de aprobar ya un incremento para el 2027 solo tiene el objetivo de no hacerlo el año que viene por ser año de elecciones municipales. El PSOE dudó ya entonces de la legalidad de subir las tasas a dos años vistas, también lo hizo Hacemos Córdoba y en diciembre la misma Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba, que advirtió a Emacsa que sus estimaciones de gastos e ingresos para períodos superiores a un año (como 2027) carecen de soporte que les otorgue validez como previsión certera.

Desde Emacsa se justificó la necesidad de que el incremento se hiciera con vistas a 2026 y 2027 por la sostenibilidad económica de la empresa y se restó importancia a la subida diciendo que el incremento medio era de apenas 0,32 euros mensuales el año próximo y 0,30 euros en 2027 para una factura doméstica tipo (14 m³ bimestrales).

Rectificar la subida

La subida pretendida ya se conoció en el mes de septiembre, pero había quedado pendiente de pasar por el Pleno para su aprobación definitiva. Ahora, el consejo de administración de Emacs, convocado para el próximo lunes, tendrá que rectificar y adecuar el texto del proyecto de la ordenanza a las observaciones recogidas en el informe emitido por la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y juego de la Junta de Andalucía. Este informe insta a Emacsa a la supresión del incremento tarifario previsto para el ejercicio 2027 y a circunscribir el expediente de autorización de nuevas tarifas al ejercicio 2026.

Consejo de administración de Emacsa. / CÓRDOBA

Qué dice el informe

En su informe, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social recuerda que los servicios de Emacsa son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que se regulan mediante ordenanza, siendo la Junta la administración competente en la autorización última de los precios. En este sentido, la administración autonómica entiende que "según lo dispuesto en el artículo 3.1. del D. 365/2009 no se puede autorizar la solicitud de las tarifas para el ejercicio 2027".

Asimismo, detecta "un incumplimiento del límite máximo" contemplado en el artículo 98 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, en relación a la cuota variable (en los casos de organismos oficiales solo se establecerá un bloque), debiendo también Emacsa modificarlo. E igualmente, indica que "el importe total de los ingresos percibidos por el concepto de cuota fija o de servicio, no podrá ser superior al 30% del total de los gastos del presupuesto de explotación del servicio de abastecimiento de cada entidad suministradora".