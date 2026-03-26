IU lamenta el deterioro del distrito Sur de Córdoba y critica la conversión comercial del antiguo cine Córdoba

La concejala de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba y miembro de la dirección local de Izquierda Unida, Irene Ruiz, ha denunciado este jueves "el abandono" que sufre el distrito Sur por parte del gobierno municipal del Partido Popular y ha rechazado la innovación de los usos urbanísticos del antiguo cine Córdoba, que pasará a ser un espacio comercial. El antiguo cine se ubica en la confluencia de las calles Úbeda y Cabra, en una parcela de 1.214 metros cuadrados y con todas las infraestructuras y las conexiones necesarias para el uso comercial que se pretende. Ruiz y miembros de IU han estado acompañados por el representante de la Asamblea del Distrito Sur de IU Córdoba, Manuel López, y dentro del Plan Escucha impulsado por la organización para atender las demandas vecinales, IU ha lamentado "el abandono sistemático” que, lejos de revertirse, “se va a ver agravado” por las decisiones del actual equipo de gobierno del PP.

Al igual que ha hecho hoy el Consejo del Movimiento Ciudadano, Irene Ruiz ha criticado la recalificación de uno de los pocos espacios de equipamiento público del barrio, el Cine Córdoba, decisión que se aprobó de manera provisional en el pleno del pasado mes de febrero. En una nota de prensa, Izquierda Unida considera que esta decisión supone “un atropello para el barrio”, al eliminar un espacio que debía estar destinado a usos sociales y culturales, “fundamentales para favorecer la cohesión social en una zona que ya presenta importantes necesidades”. Ruiz ha denunciado que el gobierno municipal actúa “al margen de los vecinos y vecinas, ignorando sus demandas y priorizando intereses privados frente al interés general”.

Córdoba Antiguo Cine del Sector Sur Cine Córdoba / AJ González / COR

Pérdida de espacios públicos

Por su parte, Manuel López, en representación de la Asamblea del Distrito Sur de IU Córdoba y como vecino implicado en el tejido asociativo, ha trasladado también “el rechazo y la preocupación” de la ciudadanía. López ha denunciado que el gobierno municipal mantiene una actitud “contraria a los intereses de los vecinos y vecinas”, ejemplificada en la “pérdida progresiva de espacios públicos y sociales”.

En esta línea, López ha puesto el ejemplo de la Normal, que "durante años fue un espacio autogestionado por asociaciones del barrio y que, tras su rehabilitación, no ha recuperado su función social", asegura. Asimismo, ha señalado la infrautilización de otros espacios como el antiguo Cine Séneca, concebido para proyectos educativos y tecnológicos, pero sin una actividad estable en la actualidad.

Espacios en desuso

López también ha denunciado el “abandono” de infraestructuras “clave” para el distrito, como el antiguo Pabellón de la Juventud, cuya reconstrucción sigue sin ejecutarse pese a los reiterados anuncios, o el retraso en la rehabilitación del estadio de fútbol de San Eulogio. A ello se suma el “incumplimiento” del uso previsto para equipamientos como el centro destinado a mayores en el barrio del Guadalquivir, que “no está prestando el servicio social para el que fue concebido”.

Finalmente, ha subrayado el “deterioro” general del distrito Sur, "con problemas de limpieza, mantenimiento e infraestructuras que afectan directamente a la calidad de vida de sus habitantes, denunciando la falta de intervención por parte del gobierno municipal".