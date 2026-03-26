Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 26 de marzo de 2026

Espacios Amaziges

‘Entre el desierto y el oasis: el clima y el agua en el Dar’a medieval’

Conferencia a cargo de Claudia Patarnello, doctora por la Universidad de Salamanca en el área de Estudios Árabes e Islámicos con mención internacional y premio extraordinario y Alba San Juan Pérez, profesora e investigadora en la Universidad de Salamanca en el área de Estudios Árabes e Islámicos. La entrada es libre.

CÓRDOBA. Auditorio de Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Tramos de Cuaresma

Masterclass

Dentro de las actividades de Tramos de Cuaresma, habrá una ‘masterclass’ sobre la colocación de mantilla. Entrada libre.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Avda. Ronda de los Tejares, 32. 19.30 horas.

Presentación de libro

‘Libertad vigilada. la poesía de Severo Sarduy’

Presentación del libro Libertad vigilada. La poesía de Severo Sarduy, de Joaquín Roses. Presenta: Julián Jiménez Heffernan.

CÓRDOBA. Librería Luque. Luis de Granada, 11. 19.00 horas.

Coloquio y presentación

‘El Mediterráneo cuando se sabe observado’

Se trata de un coloquio y presentación donde el autor, Giuseppe Palmieri, analiza cómo el cine ha construido una mirada territorial sobre el Mediterráneo, influyendo en nuestra percepción de su identidad y patrimonio.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella. 19.00 horas.

Proyección

‘La Habana en un almendrón’

El Colectivo de Solidaridad con Cuba en Córdoba, dentro de sus actividades de sensibilización y campañas de apoyo a Cuba, proyectará el documental La Habana en un Almendrón, una película documental de la joven directora española Patricia Luna.

CÓRDOBA. Círculo Cultural Juan 23. La Palma, 2. 18.00 horas.

Café de los Jueves

‘Seguridad en las redes’

Enrique Benítez Palma, miembro del comité de expertos de la Fundación Atresmedia, impartirá una sesión en la que se hablará sobre los riesgos a los que nos enfrentamos con las redes sociales. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur. Ronda del Marrubial, 35. 18.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

Sesión pública con motivo del Día Mundial del Teatro. Presentación por María del Sol Salcedo Morilla. Intervienen: Carmen Rodríguez Álvarez y Carmen Fernández Ariza.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Averroes

Presentación de la colección Averroes de Almuzara

Estará a cargo de la Editorial Almuzara Libros y habrá una mesa redonda moderada por Antonio Manuel Rodríguez con la participación de Carmen Calvo Poyato, Manuel Pimentel Siles y Emilio González Ferrín.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Avda. Ronda de los Tejares, 32. 19.30 horas.

Leer en BVA

‘El artista infinito’

Es una obra muy personal en la que comparte la trayectoria espiritual y artística de Ignacio Béjar, con la música como hilo conductor de su vida y de su proceso de transformación interior. Presenta: Robert Lanquar.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Niños

Sesiones de Lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento, en las bibliotecas municipales Corredera (17.00) y Central y Villarrubia (17.30 horas), a cargo de Ángela Sánchez, Mequetrefe y Manuel Porras. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

Semana Santa

Concierto extraordinario

Concierto extraordinario de Semana Santa a cargo de la Orquesta de Córdoba. Intérpretes: Manuel Ruiz, contratenor y Salvador Vázquez, director y clave. Localidades: de 10 a 27 euros.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 20.00 horas.

8M

‘Tejedoras de ciclos. un viaje por la alquimia femenina’

Puesta en escena de la obra Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina, con Lúa Santos.