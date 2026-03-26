Caída del sistema
Gran parte de los servicios digitales de la Junta están caídos en el día de puesta en marcha de la tarjeta sanitaria virtual
La infraestructura digital del Gobierno sufre una incidencia que no permite a los usuarios realizar trámites que requieran identificación y que también afecta al propio trabajo interno
El día en que se iba a poner en marcha la tarjeta sanitaria virtual, que permite realizar numerosos trámites sanitarios solo con el teléfono móvil, los servicios digitales de la Junta de Andalucía han sufrido una caída que afecta, además, a otros ámbitos. Según ha informado la Agencia Digital de Andalucía (ADA), se está atendiendo "una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía". De momento, el Gobierno autonómico no ha informado de todos los servicios afectados, pero entre otros, no se puede acceder a Clicsalud+, al proceso de matriculación en educación o a las licitaciones.
Desde la ADA aseguran que el problema "no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque" y que se está trabajando con "carácter urgente y prioritario" para resolver esta incidencia lo antes posible.
Identificación y firma electrónica
Lo que sí han concretado desde la Junta es que el problema parece localizarse, sobre todo, en los servicios de identificación y firma electrónica, es decir, que no se pueden hacer trámites que requieran el uso, por ejemplo, de la clave PIN o de la firma electrónica.
El problema es de calado, ha agregado la ADA, dado "el elevado nivel de digitalización de los servicios", de ahí que se reconozca que la afección está siendo "amplia". Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas, por ejemplo, no funcionan de momento.
A los problemas que esto le supone al ciudadano se le suma que hay procesos internos de la propia Junta que también se están viendo afectados. Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus, programas que utilizan trabajadores del Gobierno andaluz, no están disponibles ahora mismo.
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