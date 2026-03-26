El presidente de Emacsa justifica la subida del agua prevista para 2027: "Era un objetivo meramente técnico y de gestión"

El presidente de Emacsa (Empresa Municipal de Aguas de Córdoba S.A.) y concejal de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García, ha relativizado la repercusión del informe de la Junta de Andalucía que tumba la subida del 1,9% del recibo del agua prevista por la empresa municipal para el año 2027.

En declaraciones a los medios, el responsable de Emacsa ha señalado que la información publicada por Diario CÓRDOBA "no es del todo cierta" y asegura que la administración autonómica (a través de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Junta de Andalucía.) sí les permitía presentar la modificación de la ordenanza a dos años vista: "Lo único que nos decía era que nos aprobaría (la subida prevista en el año) 2026 y luego tendríamos que solicitar más adelante el 2027, pero sin pasar ya por todo el proceso desde que se pone en marcha el tema de las ordenanzas". Cabe recordar que desde que el Pleno aprueba la modificación de este tipo de ordenanzas para la subida de una tasa (en este caso del agua) hasta que entra en vigor puede transcurrir un plazo de 10 meses.

El informe de la Junta de Andalucía, como ya había observado la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba, obliga a Emacsa a retirar la subida prevista para 2027 e insta a la empresa a tramitar dicho incremento del 1,9% desde el inicio, en un nuevo expediente, con un nuevo estudio económico y después de que entren en vigor las tasas tras la subida del 2,2% propuesta para 2026.

Acusaciones de la oposición

En este sentido, García-Ibarrola, rechaza también las acusaciones de la oposición sobre que el gobierno local con la aprobación de una subida conjunta para 2026 y 2027 trataba de evitar hacer el anuncio en año electoral, y asegura que solo se buscaba aligerar la gestión. "Se buscaba ajustar el ejercicio económico en las partidas tanto de ingresos como gastos, porque no tiene ningún sentido que las ordenanzas del 2026 vayan a entrar en vigor para saneamiento en junio y para abastecimiento en septiembre", ha añadido el edil.

Imagen general de la estación potabilizadora de Emacsa en la capital cordobesa. / CÓRDOBA

"Nosotros lo único que estábamos haciendo era un ajuste, pero fundamentalmente lo que realmente buscábamos era corregir ese desfase histórico que existía y que realmente los ingresos y los gastos fueran de la mano, porque los ejercicios van de enero a diciembre y no tiene mucho sentido que la modificación de ingresos entre en vigor en torno al mes de septiembre", ha explicado el presidente de Emacsa. "Era un objetivo meramente técnico y de gestión y la única solución que podíamos implementar era esa".

En otras empresas

Por otro lado, el presidente de Emacsa esgrime en defensa de la subida de la tarifa para dos consecutivos que ya ha sido una medida adoptada en otras empresas del sector, como Emasesa, en Sevilla; Emagra, en Granada y en Linares. "Todo esto, evidentemente, desde la más absoluta legalidad, puesto que se hizo la consulta al CREA y decía que era perfectamente legal poder hacer la solicitud para 2 años", ha insistido obviando, eso sí, el informe de la Intervención que rechazaba la aplicación a dos años vista. En cualquier caso, para García-Ibarrola todos estos dictámenes "son opiniones, pero que no son vinculantes".