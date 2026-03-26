Los fallecidos en Córdoba el jueves 26 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 27 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Concepción Lara Jaén

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio San Rafael.

Rafael Morales Cano

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el Cementerio San Rafael.