Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 26 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 27 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Concepción Lara Jaén
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio San Rafael.
Rafael Morales Cano
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el Cementerio San Rafael.
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