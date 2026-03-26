Estancias más grandes, mucha zona verde y una planta más en rehabilitación de viviendas: todas las claves de las nuevas normas urbanísticas de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha iniciado ya la modificación de las normas urbanísticas de la ciudad. El documento se adelgazará casi un 40%, pasando de 534 artículos a 327, se quitarán normas que aluden a legislación ya derogada, desaparecerán otras que están duplicadas y otras muchas que ya se han quedado obsoletas. Como claves, puede señalarse que se introducen cambios para ganar edificabilidad en edificios nuevos y antiguos, se potencia la rehabilitación y se apuesta por la sostenibilidad buscando una Córdoba verde.

Viviendas con estancias más grandes

Tanto las habitaciones simples como las dobles ganarán dos metros cuadrados con la nueva norma y, además, se introduce un nuevo concepto: en ciertas estancias deberá poderse trazar un círculo con un mínimo de diámetro. Las habitaciones simples pasarán de tener un mínimo de 6 metros cuadrados a tener 8, mientras que las dobles pasarán de 10 a 12. En ambos casos, se añade el requisito del círculo de 2,50 metros de diámetro para garantizar la funcionalidad de estas estancias. Las nuevas normas no ganan metros directos ni para salones ni para cocinas, pero sí introducen el concepto del diámetro. En el caso de los salones, ese diámetro mínimo que se garantice debe ser de 3,30 metros, mientras que los metros mínimos se quedan igual: 14 metros para salones en viviendas de un dormitorio, 16 para las que tengan dos dormitorios, 18 para las de tres dormitorios y 20 para las que tengan más de tres dormitorios. En las cocinas, el diámetro a garantizar será de 1,5 metros, con un mínimo de metros que se mantiene igual que ahora: 7 metros para las cocinas sin terraza-lavadero y 5 metros para las que sí lo tienen. En cuanto a la superficie de dichas terrazas-lavadero, se mantiene en al menos 2 metros cuadrados.

Imagen de archivo de un dormitorio. / CÓRDOBA

Pasillos más anchos y garajes más grandes

En cuanto a otras zonas de las viviendas, también se amplía la anchura de los pasillos, que pasará de 0,80 metros a 0,90. El cambio de la norma también conlleva establecer dimensiones más grandes para las plazas de garaje al entender que hay que adecuar la norma a “la realidad actual de los medios de transporte privados”. La modificación establece que cada plaza de garaje dispondrá de un espacio mínimo, libre de cualquier tipo de obstáculo, de 2,50 por 5 metros, cuando hasta ahora es de 2,20 por 4,50. Se establece también la dimensión de las plazas para motocicletas y ciclomotores (2,40 por 1,50 metros) y para cuadriciclos y microcoches (3,20 por 2,10).

Ganar edificabilidad

Entre los cambios que buscan este objetivo hay muchos que tienen que ver con la no computación en la edificabilidad de ciertos elementos. En zonas comunes, por ejemplo, no computarán los espacios de uso social que suele haber en los nuevos residenciales, tampoco lo harán los huecos de ascensor o los toldos, ni los aseos de piscinas o garitas de seguridad. Dentro de la vivienda, en el cómputo de metros dejarán de entrar aquellos que se correspondan con las terrazas. En concreto, lo que dice la norma modificada es que para fomentar los espacios exteriores en viviendas sin penalizar los metros interiores de las mismas, las terrazas no voladas (las que no sobresalen de la base del edificio) no computarán. Sí se establece un máximo de hasta un 15% de la edificabilidad máxima permitida para que sea así (que la terraza no sea más del 15% de la superficie total de la vivienda).

Para ganar edificabilidad real, la nueva redacción permite que si una parcela queda afectada por alineaciones del plan, el aprovechamiento de la parte afectada pueda acumularse en el resto de la parcela. Que una parcela esté afectada por alineaciones quiere decir que lo que se construya está limitado con respecto a la calle/espacio público. Por ejemplo, hay que retranquear una fachada para dejar espacio suficiente entre edificio y acera. Lo que dice la nueva norma es que ese espacio que se pierde, en este caso por el retranqueo, se podrá sumar a otra parte de la parcela.

Vivienda en construcción en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Rehabilitación

La rehabilitación del parque de viviendas existente en la ciudad se lleva alguno de los cambios de mayor índole que quiere aplicar Urbanismo. Básicamente, se 'premiará' la rehabilitación de viviendas permitiendo mayor edificabilidad. Se habla de permitir una planta más en este sentido cuando se vaya a reformar un edificio de forma "integral" y cuando ese edificio date de antes de la entrada en vigor del PGOU de 1986 (es decir, los más antiguos). La nueva redacción permite un incremento de hasta el 20% sobre la superficie de techo edificable, menos en el casco histórico y en edificios protegidos.

En el tándem rehabilitación-edificabilidad también entran en juego la eficiencia energética y la accesibilidad. Se permitirá construir elementos en el exterior de los edificios si es por razones de eficiencia y/o accesibilidad (siempre que las condiciones del espacio público urbano público lo permitan) y ni ascensores ni escaleras de emergencia entrarán en el cómputo de edificabilidad.

Córdoba verde

En las nuevas normas se introduce un "orden recomendado" a la hora de "fomentar entornos más seguros, saludables y accesibles". Ese orden es la "pirámide de movilidad sostenible": personas con movilidad reducida, peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal, transporte público y transporte privado motorizado. Urbanismo busca que los proyectos que se hagan en la ciudad incluyan "una disposición alineada del arbolado para garantizar sombra efectiva estival" y que se opte por mobiliario y pavimentos que no generen islas de calor. También pide que se introduzcan "jardineras y LED eficientes en reurbanizaciones céntricas". Para ello, dice la nueva norma, "se deberá incorporar en el diseño de los proyectos de urbanización la mayor proporción de masa arbórea, arbustiva y pradera posible". Además, se habla de evitar pavimentos oscuros y materiales que acumulen calor. Además, también se potenciarán las zonas verdes en espacios privados.