Elecciones en Andalucía: balance de los 30 principales proyectos de legislatura de la Junta en Córdoba

Con la convocatoria de elecciones el próximo 17 de mayo, la legislatura andaluza toca a su fin y llega la hora de hacer balance de lo ejecutado por el Gobierno de Juanma Moreno estos cuatro años en Córdoba y de lo que queda pendiente para los próximos. Con los partidos apurando la cuenta atrás del calendario electoral, la provincia hace recuento de las iniciativas concluidas, las que están en ejecución y las que duermen el sueño de los justos en algún cajón de la administración andaluza. Estos son los 30 proyectos principales en la provincia.

Proyectos sanitarios

El proyecto estrella de la Junta en materia sanitaria en Córdoba es el de las nuevas consultas externas del Materno Infantil, un complejo que ha costado más de 20 millones de euros. Las previsiones del hospital Reina Sofía, que cumple 50 años en 2026, es tener operativo el nuevo edificio a mediados de año o como mucho después del verano. Esta infraestructura sanitaria permitirá contar con 99 consultas, frente a las 44 actuales, distribuidas en un total de cinco plantas.

Menos habrá que esperar previsiblemente para la inauguración del esperadísimo tercer punto de urgencias en la ciudad de Córdoba, el de Levante, que ha supuesto una inversión de un millón. Abrirá el 9 de abril inicialmente con cuatro médicos, una cifra que ha sido criticada por "insuficiente" por los sindicatos. Por el contrario, sigue pendiente la apertura de un punto de urgencias en el hospital de Palma del Río y la finalización de las obras para la sala de Fisioterapia de Lucena. En este municipio, la Junta se ha comprometido por medio de una declaración institucional a construir un centro de alta resolución de procesos, aunque la oposición recela del acuerdo que tacha de "electoralista" a las puertas de unas elecciones, al tiempo que exige la construcción de un hospital con todas sus letras.

Por otro lado, la Junta cree que el centro de salud de El Naranjo-Mirabueno, que cuenta con una financiación del Gobierno andaluz de 3,6 millones, podría estar terminado en junio, al igual que el centro de salud de Bujalance, con una inversión autonómica de 5,7 millones. Por su parte, la culminación del nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba, dotado con 5,2 millones, está prevista para el tercer trimestre del año. También se terminó la ampliación del hospital de Montilla, pero sigue pendiente el traslado y la apertura de la nueva infraestructura.

Por otra parte, el Gobierno andaluz ha anunciado su intención de reformar a partir de 2026 el consultorio de Villarrubia, aunque lo que los vecinos demandan es un nuevo centro en otra ubicación.

Patrimonio

En materia patrimonial, la Junta de Andalucía debe culminar la restauración del Salón Rico de Medina Azahara para que el espacio más bello del yacimiento arqueológico vuelva a ser visitable. Además, tiene que terminar el centro de visitantes de la Sinagoga, cuyas obras se adjudicaron en diciembre, y la restauración y musealización de los Baños Árabes de San Pedro. La Junta anunció que abriría estos últimos a mediados de año tras una inversión de 1,6 millones.

Salón Rico del yacimiento arqueológico de Medina Azahara. / FRANCISCO GONZÁLEZ

En 2026 el Castillo de Belalcázar ha estrenado ya su nueva iluminación artística después de beneficiarse de algunas mejoras impulsadas por la Consejería de Cultura.

En el débito, la administración andaluza sigue teniendo la ampliación del Museo de Bellas Artes de Córdoba y su traslado a una nueva sede. El presupuesto autonómico de este año dedica un millón de euros a la redacción del proyecto y el inicio de las obras en la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, que espera alojar parte de la colección de la pinacoteca cordobesa.

Medio Ambiente

A falta todavía de inauguración oficial, la Junta ha logrado culminar los 20 kilómetros ininterrumpidos del cinturón verde que atraviesan la ciudad desde el Hipercor hasta Rabanales por la Sierra con una inversión global de 4,1 millones.

Dos mujetes pasean por uno de los puentes colgantes del Cinturón Verde de Córdoba. / MANUEL MURILLO / A. J. GONZÁLEZ

Los Villares han recibido una inversión superior al millón de euros en un proyecto de recuperación integral del espacio que se ha dividido en dos fases. Se ha buscado rehabilitar el parque periurbano y mejorar su accesibilidad. En la actualidad, la Junta de Andalucía ejecuta una segunda fase que incluirá la reforma de los baños y la construcción de senderos accesibles.

Las obras hidráulicas previstas en la provincia (incluyendo las de La Colada, que están adjudicadas, pero paralizadas) superan una inversión de 250 millones por parte de la Junta de Andalucía. En la actualidad, hay 13 obras en ejecución que suponen un montante de casi 85 millones, como las nuevas depuradoras de La Granjuela, Pozoblanco, El Guijo, Fuente Tójar, Guadalcázar, Algallarín, Valenzuela o San Sebastián de los Ballesteros.

Mención aparte merece la conexión Sierra Boyera-La Colada que garantizaría el suministro de agua en el norte de la provincia. Cabe recordar que la Junta rescató este asunto que estaba paralizado desde el año 2009 y adjudicó las obras de conexión. Sin embargo, este proyecto, que costará más de 8 millones y su ejecución durará 15 meses, continúa a la espera de recibir el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por otro lado, la Junta se gastó casi 4 millones en la modernización de la ETAP de Sierra Boyera, una obra que acometió la Diputación para depurar el agua del embalse de La Colada con financiación autonómica.

Logística

En materia logística, la Junta de Andalucía empezó a construir el área de El Higuerón a finales de 2008. La primera fase del parque se inauguró en 2010, aunque no tomó impulso hasta 2021, cuando se modificó el planeamiento inicial para cumplir con las demandas de las empresas interesadas. Ahora, la fase que tiene entre manos la administración andaluza es ya la tercera, presupuestada con 5,4 millones. La idea es comenzar las obras de ampliación (19.678 metros cuadrados más) esta primavera y culminarlas en un plazo de ocho meses. La nueva actuación conectará el parque logístico con la estación de mercancías de El Higuerón.

Aunque están presupuestados para 2026, la Junta todavía no ha puesto los 100 millones para la Base Logística del Ejército de Tierra, que ha empezado a urbanizarse ya a las afueras de Córdoba. Sí se ha puesto en marcha y comenzará este mismo año el Proyecto Singular Formativo para la BLET, con formación en 33 especialidades hasta 2027, y que se sumará a la oferta de Formación Profesional ya implantada.

Carreteras

En octubre de 2025, la Consejería de Fomento inició los trabajos de la esperada primera fase de la ronda Norte de Córdoba, entre las glorietas del Hipercor (María de Maeztu) y el centro comercial La Sierra (Santa Beatriz). La obra discurrirá en paralelo a la avenida de la Arruzafilla, tendrá dos carriles por sentido y una zona verde para reducir la contaminación acústica. La Junta tendrá que salvar los restos del edificio religioso del siglo VIII hallados en las catas previas, una actuación no exenta de polémica, ya que algunos arqueólogos y la oposición habían pedido respetar el yacimiento buscando un trazado alternativo de la ronda.

En cualquier caso, una vez finalice esta primera fase, quedará por ejecutar un segundo tramo para conectar, a la altura de la Fuente de la Salud, con la parte construida por el Ayuntamiento. Esa segunda fase ni siquiera tiene todavía proyecto.

Juanma Moreno explica, en presencia de Juan Ramón Valdivia, las actuaciones de la variante de Las Angosturas. / R.C.C.

Entre los grandes hitos logrados en esta legislatura destaca la ejecución de la variante de las Angosturas en la carretera A-333, que fue inaugurada en mayo del 2025 con una inversión de 13 millones. A pesar de que la vía acumulaba casi medio siglo de reivindicaciones, propuestas y proyectos fallidos, no fue hasta noviembre de 2021 cuando se adjudicaron las obras.

La Junta licitó a finales del año pasado otra demanda histórica, que acaba de ser adjudicada: la pasarela ciclopeatonal sobre la A-431 para conectar Palma del Río con las urbanizaciones. Además, la Junta también anunció una inversión de más de tres millones para la remodelación del principal acceso a La Rambla, con el objetivo de mejorar la seguridad y ampliar la carretera.

Por otra parte, la administración andaluza tiene pendiente la conclusión de una de las grandes asignaturas de la provincia, una infraestructura histórica: la autovía del Olivar que unirá las provincias de Jaén y Sevilla por Córdoba. En el caso de la provincia cordobesa, el único tramo en activo es el que une Cabra y Lucena. Entre los avances dados en esta legislatura destacan la concesión favorable de autorización ambiental al tramo que va desde Cabra hasta Martos (Jaén), y el estudio puesto en marcha para el tramo entre Cabra y el enlace con la N-432. Además, tampoco termina de despegar la mejora de la A-306 desde El Carpio hasta Torredonjimeno, atascada hace años.

Justicia

En el ámbito judicial, el mayor esfuerzo económico lo ha hecho la Junta en la remodelación de los antiguos juzgados de Córdoba, y el posterior traslado de la sede de la Delegación del Gobierno y de las delegaciones de Economía y Hacienda, Empleo y varias agencias administrativas. El pasado mes de enero tuvo lugar la inauguración oficial de un espacio cuya reforma ha supuesto una inversión superior a los 15 millones de euros, de los que 9,1 millones proceden de fondos europeos y 5,9 de recursos propios de la Junta.

Córdoba Edificio administrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba Delegaciones provinciales, antiguos Juzgados y Audiencia Provincial / AJGONZALEZ / COR

Por otro lado, la Consejería de Justicia tiene previsto finalizar en breve las obras de mejora de la sede judicial de Montilla, que comenzaron en octubre y tienen un presupuesto de 830.000 euros, y las de la oficina de Justicia de Palma del Río, que será la primera de tipo A en la provincia, lo que permitirá a los ciudadanos realizar trámites importantes sin necesidad de acudir al Tribunal de Instancia de Posadas.

Vivienda

Por último, en materia de vivienda, el gran reto de la Junta en Córdoba está en la construcción de Huerta de Santa Isabel Oeste, uno de los mayores barrios planificados en el PGOU de Córdoba. La urbanización de este espacio encara su recta final, ya que se espera que las obras acaben a finales de año. Junta, Andalucía y empresarios privados tienen previsto construir 3.700 viviendas allí, de las que algo más de la mitad serán VPO.

En el debe de la Junta en materia de vivienda se encuentra la rehabilitación integral del parque de viviendas de alquiler que tiene AVRA, que supera las 5.600 viviendas en Córdoba en un estado manifiestamente mejorable.