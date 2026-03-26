Diario CÓRDOBA publica la revista 'Semana Santa en Córdoba' y una guía con los itinerarios

Especialistas en la Semana Santa de la provincia de Córdoba, junto a colaboradores, corresponsales, periodistas y fotógrafos vinculados a Diario CÓRDOBA participan en la sexta edición de la revista ‘Semana Santa en Córdoba’, que este 27 de marzo, Viernes de Dolores, se entrega sin coste alguno con la compra de cada ejemplar del periódico.

La publicación, de 160 páginas, será presentada este jueves 26 de marzo, a las 12.00 horas, en la sede de la Fundación Cajasol y sus contenidos podrán ser consultados a su vez en la edición digital de Diario CÓRDOBA a partir del Viernes de Dolores.

Esta revista constituye el mejor anticipo a la información exhaustiva que Diario CÓRDOBA va a publicar durante toda la Semana Santa cordobesa, tanto de la capital, como de la provincia, en sus ediciones impresa y digital.

'Guía de Semana Santa 2026'

Por otro lado, este 29 de marzo, Domingo de Ramos, se entrega igualmente, de forma gratuita, con la compra de cada ejemplar del periódico, la ‘Guía de Semana Santa 2026’, editada por Diario CÓRDOBA. Esta completa guía incluye todos los horarios, itinerarios y detalles de cada hermandad, desde el Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.

Una completa publicación llena de detalles, itinerarios y fotografías

La revista ‘Semana Santa en Córdoba’, de Diario CÓRDOBA, coordinada por el jefe de Publicaciones, Francisco Expósito, se ha convertido en una de las más completas publicaciones en este ámbito de la provincia. La revista cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Fundación Cajasol, el Cabildo Catedral y varios ayuntamientos y empresas cordobesas.

En su sexto año de publicación, la revista de 2026 dedica su portada a la declaración de la Semana Santa de Baena de interés turístico internacional y, en sus primeras páginas, el historiador y académico Juan Aranda Doncel aborda el papel de la mujer en las cofradías penitenciales entre los siglos XVI y XIX, na labor, que a pesar de la época era muy significativa.

La revista destaca en portada la declaración de Semana de Interés Turístico Internacional para Baena. / CÓRDOBA

Por otro lado, el doctor en Historia del Arte Juan Dobado acerca a los lectores las imágenes que en la provincia tienen la advocación del Cristo de la Columna. Por su parte, el especialista de Semana Santa de Diario CÓRDOBA Francisco Mellado efectúa un repaso a los personajes de la Pasión y a los estrenos de este año en la capital cordobesa.

Música y leyendas

Repite colaboración en esta sexta edición de la revista Mateo Olaya, investigador en música cofrade, que se centra en la marcha ‘Paloma de Capuchinos’ y la Virgen de la Esperanza, mientras que el historiador baenense José Manuel Cano de Mauvesín diserta sobre las leyendas y tradiciones de las cofradías cordobesas.

Por último, el periodista Juan M. Niza, también muy conocedor de la Semana Santa, aborda las efemérides principales que se conmemoran este año.

La segunda parte de la revista recoge las singularidades de la Semana Santa en 22 municipios de la provincia y una detallada información sobre las diferentes procesiones que se celebran en cada localidad, incluyendo los horarios y templos. En concreto, los municipios cuya Semana Santa aparece recogida en la revista son Aguilar de la Frontera, Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, El Carpio, Hinojosa del Duque, La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Moriles, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Villa del Río y Villanueva de Córdoba.

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El capítulo final de la revista está dedicado a imágenes históricas de la Semana Santa cordobesa, obra del fotoperiodista y exjefe de Fotografía de Diario CÓRDOBA Francisco González, recopiladas por su hermano y también fotoperiodista de este mismo periódico Antonio Jesús González. n